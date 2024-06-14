Мелони: Страны G7 достигли соглашения по кредиту для Украины

Глава правительства Италии Джорджа Мелони заявила, что страны G7 в ходе саммита достигли соглашения по предоставлению Киева кредита в 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов, сообщает РИА Новости.

Австралия объяснила нежелание конфисковать замороженные российские активы

Речь идет не о конфискации активов, а о процентах, «которые они наращивают со временем».

Ранее стало известно, что Украине предоставят 1,5 миллиарда евро доходов от реинвестирования российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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