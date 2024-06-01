РФ не бросит: G7 и ЕС захотели ввести санкции против банков, использующих российский аналог SWIFT
С очередными санкциями против отечественных банков в РФ собираются бороться новыми механизмами и цифровыми активами.
Запад пытается давить на Россию путем введения санкций против ее партнеров, однако Москва находит новые пути обхода «экономической агрессии», продолжая отношения с дружественными странами.
БАНКОВСКИЕ САНКЦИИ
Агентство Bloomberg сообщило, что страны «Большой семерки» (G7) и Евросоюза собираются ввести санкции против банков третьих стран, которые пользуются системой передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, российского аналога системы SWIFT. При этом конкретные шаги пока не согласованы, поэтому страны G7 в праве принять разные варианты давления.
По данным источника, некоторые банки в государствах, которые используют СПФС и якобы «помогают» РФ обходить западные санкции, уже получили уведомления о возможности введения «штрафных мер».
Раньше SWIFT была главной системой обработки платежей, через которую проходили почти все мировые банковские операции. Но в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили РФ отключением от системы, крупные игроки стали создавать альтернативные продукты.
Так, в России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказывала, что к российской системе уже подключилось 160 иностранных участников из 20 стран. А, например, в Китае есть Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Собственная система для переводов имеется и в Индии.
Набиуллина также подчеркивала, что введение санкций США активизирует создание альтернативных способов платежей.
«Есть определенное усложнение трансграничных расчетов со многими странами, потому что риск вторичных санкций вырос. Но к чему это приводит? На мой взгляд, как раз к активизации усилий по созданию альтернативных способов платежей», - заметила она.
Глава ЦБ считает, что использование устоявшейся международной платежной инфраструктуры стало рискованным, поэтому многие государства мира думают над собственными вариантами трансграничных платежных механизмов.
ВЫХОД ЕСТЬ
Между тем постоянный представитель Крыма при президенте, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов в интервью РИА Новости рассказал, что на полуострове разрабатывается внедрение альтернативной межбанковской SWIFT системы клиринга. По его словам, благодаря такому механизму иностранные партнеры не попадут под вторичные санкции из-за работы с региональными контрагентами.
«Мы прорабатываем механизм ухода от системы денежных расчетов и обращения к нашему недавнему опыту, действовавшему между дружественными России странами. Речь идет о внедрении системы клиринга, альтернативной SWIFT, и положительно себя зарекомендовавшей в период СССР», - объяснил он.
Постпред Крыма сообщил, что система предполагает безвалютные зачеты по товарообмену, когда банки со стороны продавца и покупателя регулируют баланс на взаимно открытых счетах.
При этом Мурадов добавил, что для крымских товаропроизводителей остается нерешенной проблема расчетов при выходе на рынки дружественных стран. Он напомнил, что российские банки работают в условиях жестких санкций, а партнеры за рубежом уклоняются от работы на крымском направлении, опасаясь вторичных рестрикций.
В свою очередь профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский в интервью НСН предположил, что США будет сложнее отследить финансовые потоки в случае использования в международных расчетах цифровых активов. Он считает, что подобная схема в значительной мере упростит деятельность банков РФ и поможет дружественным странам, которые опасаются вторичных санкций.
«У нас сложности возникают в банковских расчетах, наши крупнейшие банки заблокированы санкциями. Банки не могут рассчитываться с зарубежными клиентами, так как они выведены из системы SWIFT. В этом смысле цифровой инструмент может дать какой-то выход. Есть надежда, что получится. Но это только время покажет. Сейчас ряд цифровых валют уже ходит по миру, специалисты будут находить только надежные варианты. Сначала все будут тестировать такие способы оплаты, а уже потом приступать к масштабным сделкам», - рассказал он.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, которые включают одновременно оба эти инструмента.
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