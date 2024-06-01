РФ не бросит: G7 и ЕС захотели ввести санкции против банков, использующих российский аналог SWIFT

По данным источника, некоторые банки в государствах, которые используют СПФС и якобы «помогают» РФ обходить западные санкции, уже получили уведомления о возможности введения «штрафных мер».

Раньше SWIFT была главной системой обработки платежей, через которую проходили почти все мировые банковские операции. Но в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили РФ отключением от системы, крупные игроки стали создавать альтернативные продукты.

Так, в России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказывала, что к российской системе уже подключилось 160 иностранных участников из 20 стран. А, например, в Китае есть Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Собственная система для переводов имеется и в Индии.

Набиуллина также подчеркивала, что введение санкций США активизирует создание альтернативных способов платежей.