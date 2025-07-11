Песков назвал «бизнесом» решение США продавать оружие НАТО для Украины

Продажа американского оружия НАТО для последующей передаче Украине - «это бизнес» для США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, в вопросе поставок западного вооружения Киеву «от перемены мест слагаемых сумма не меняется».

«Всё равно происходит накачка Украины оружием», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что союзники Вашингтона по НАТО будут покупать американские вооружения для Украины, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОУкраинаСШАВооружениеДмитрий Песков

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