Песков назвал «бизнесом» решение США продавать оружие НАТО для Украины
11 июля 202513:42
Продажа американского оружия НАТО для последующей передаче Украине - «это бизнес» для США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в вопросе поставок западного вооружения Киеву «от перемены мест слагаемых сумма не меняется».
«Всё равно происходит накачка Украины оружием», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что союзники Вашингтона по НАТО будут покупать американские вооружения для Украины, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru