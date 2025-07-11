Песков: Кремль ждет «важного заявления» Трампа

Кремль ожидает «важного заявления» президента США Дональда Трампа по России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Снова разочарован: Какое заявление Трамп готовит для России

По его словам, нгеобходимо понять, что глава Белого дома «имел в виду».

«Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства», - заключил представитель Кремля.

Ранее Трамп рассказал журналистам, что 14 июля сделает «важное заявление по России», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампРоссияСШАДмитрий Песков

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