Хиддинк не исключил возможности вновь посетить Россию

Экс-главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк может вновь посетить страну как гость. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, он «с радостью» приехал бы однажды в Россию.

«Но пусть сначала наступит MIR!» - написал тренер по-английски, употребив русское слово «мир».

Гус Хиддинк возглавлял российскую сборную в 2006-2010 годах. Команда под руководством нидерландского тренера завоевала бронзовые медали чемпионата Европы в 2008 году.

Ранее специалист выразил надежду, что российские команды скоро вернутся на европейские и мировые турниры, пишет RT.

