Хиддинк не исключил возможности вновь посетить Россию
Экс-главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк может вновь посетить страну как гость. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, он «с радостью» приехал бы однажды в Россию.
«Но пусть сначала наступит MIR!» - написал тренер по-английски, употребив русское слово «мир».
Гус Хиддинк возглавлял российскую сборную в 2006-2010 годах. Команда под руководством нидерландского тренера завоевала бронзовые медали чемпионата Европы в 2008 году.
Ранее специалист выразил надежду, что российские команды скоро вернутся на европейские и мировые турниры, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ освободили Зеленую Долину в ДНР
- Очередь на вход: Россия поборется с Францией за «ядерные проекты» Сербии
- Хиддинк не исключил возможности вновь посетить Россию
- Над Брянской областью и Крымом сбили четыре дрона ВСУ
- Макрон заявил о готовности направить на Украину до 50 тысяч военных
- Кабмин утвердил план развития индустрии музинструментов и звукового оборудования
- «Не дай Бог на пляже!»: Врач назвал опасным секс в жару
- Вильфанд пообещал москвичам египетские ночи перед похолоданием с дождями
- В Брянской области задержаны двое украинских агентов
- Атаки, закладки и тычки: Эксперт объяснил причину сбоев в работе СБП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru