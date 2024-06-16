НАТО против? Запад выделит Украине новые миллионы

В конце мая также сообщалось, что Германия выделит Киеву еще €60 млн в качестве гуманитарной помощи. При этом недавно в рамках военной поддержки США и Швеция также направили на Украину по $275 млн и $1,2 млрд соответственно.

В целом страны-члены G7 до конца 2024 года намерены выделить Украине $50 млрд за счет замороженных российских активов. По информации France Presse, такая инициатива исходила от американских властей, а Киев сможет использовать этим средства для восстановления страны.

ДЕНЕГ НЕ БУДЕТ!

Однако НАТО отказался от создания пятилетнего фонда для Киева на €100 млрд. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг связал это с тем, что представители некоторых стран-участниц не согласны с выделением средств на военную помощь Украине. При этом он попросил членов НАТО сохранить свои текущие взносы.