НАТО против? Запад выделит Украине новые миллионы
Норвегия собирается выделить Украине более $100 млн на ремонт энергетической системы.
Запад продолжает отправлять на помощь Украине очередные миллионы и миллиарды долларов и евро. Однако украинские власти считают, что этого мало. В то же время в НАТО отказываются создавать специальный фонд для Украины, ссылаясь на то, что не все союзники намерены поставлять туда деньги.
ОЧЕРЕДНЫЕ МИЛЛИОНЫ
Стало известно, что Норвегия выделит Украине на ремонт энергетической системы и обеспечение электроснабжения до наступления зимы $103 млн.
«Мы близко контактируем с Украиной по поводу того, как наиболее эффективно использовать эти средства», - объявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, добавив при этом, что $11,2 млн будут направлены на установление солнечных батарей в нескольких районах Харьковской области.
До этого Норвегия уже обещала выделить Украине €240 млн на ПВО. Италия также инвестирует €140 млн в украинскую экономику. По словам главы итальянского МИД Антонио Таяни, эти средства Украина может направить на поддержку противовоздушной обороны.
В конце мая также сообщалось, что Германия выделит Киеву еще €60 млн в качестве гуманитарной помощи. При этом недавно в рамках военной поддержки США и Швеция также направили на Украину по $275 млн и $1,2 млрд соответственно.
В целом страны-члены G7 до конца 2024 года намерены выделить Украине $50 млрд за счет замороженных российских активов. По информации France Presse, такая инициатива исходила от американских властей, а Киев сможет использовать этим средства для восстановления страны.
ДЕНЕГ НЕ БУДЕТ!
Однако НАТО отказался от создания пятилетнего фонда для Киева на €100 млрд. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг связал это с тем, что представители некоторых стран-участниц не согласны с выделением средств на военную помощь Украине. При этом он попросил членов НАТО сохранить свои текущие взносы.
Изначально предполагалось, что партнеры за год будут направлять Киеву не менее €40 млрд, а вклад каждого государства будет зависеть от его ВВП. Члены НАТО собирались сделать это для того, чтобы показать большую прозрачность в отношении того, что альянс дает Украине, мягко оказывая давление на тех членов, которые не выполняют свои обязательства.
Предлагалось, что на Вашингтоне будет лежать примерно половина помощи Украине, а остальная часть — на 31 участнике НАТО. И, несмотря на то, что по новому плану не потребовались бы дополнительные средства, руководство альянса все равно понадеялось, что фонд обеспечит Киеву большую уверенность в поддержке на ближайшие годы.
При этом украинские власти выражают недовольство размером помощи от НАТО, заявляя, что обещанные €100 млрд не будут «новыми», и что эта сумма фактически дублирует уже имеющуюся помощь от членов альянса, не представляя собой отдельных денежных средств. Об этом изданию FT сообщили дипломатические источники в стране.
Между тем, некоторые страны действительно отказываются от выделения средств для Киева. Так, например, Венгрия по-прежнему препятствует использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. В Австралии пока также воздержались от конфискации замороженных активов РФ. По словам вице-премьера страны Ричарда Марлза, поступить подобным образом не позволяет австралийская конституция.
В свою очередь премьер Словакии Роберт Фицо вообще считает, что выделение Вашингтоном многомиллиардной военной помощи Киеву только продлит конфликт на Украине и не изменит позицию России.
«Россияне не отступят от тех требований, которые у них имеются. Они не уйдут из Донбасса, Луганска и Крыма. Можете дать Киеву хоть $300 млрд», - заявил он в эфире телеканала JOJ.
Ранее ЕС одобрил план по использованию 90% доходов от российских активов для поставок оружия на Украину. Отмечалось, что прибыль от активов должны были передать в Европейский фонд мира и Фонд поддержки Украины. В связи с этим в июле 2024 года Киев сможет получить $1,1 млрд из этих средств, а в конце года военная помощь достигнет уже €4 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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