Как правило комары, которые являются переносчиками опасных инфекций, обитают на юге России.

«В основном это Краснодарский край, Крым, Астраханская область и Северный Кавказ. В этих регионах чаще всего встречаются кровососущие комары и случаи малярии, лихорадок. В этом году также появились так называемые тигровые комары, которые могут быть переносчиками лихорадки чикунгунья, особенно в южных регионах России, таких как Кубань, Ростовская область, Крым и Астраханская область. Эти регионы являются зонами повышенного риска. Однако комары встречаются и на Северном Кавказе, в Приволжье и Центральной России, реже в Сибири. Вблизи водоемов в северо-западном регионе также может наблюдаться активность комаров, но не таких опасных, которые могут вызывать инсектную аллергию (реакцию иммунной системы на укусы или контакт с насекомыми – прим. НСН). Это возможно практически в любых регионах страны», - уточнил инфекционист.

Самостоятельно определить, опасный ли укусил комар, невозможно. А к врачу следует обратиться в случае, если не исчезают высыпания в месте контакта с насекомым и ухудшается самочувствие.

«Специальных признаков нет. Если развивается конкретное инфекционное заболевание, тогда могут быть симптомы этого заболевания. В любом случае, если после укуса комара в течение недели не проходит место высыпания, нарастает интоксикация, появляются дополнительные симптомы и ухудшается общее самочувствие, нужно обратиться за медицинской помощью к инфекционисту, иммунологу-аллергологу или врачу общей практики для выяснения причин этого состояния», - посоветовал Викулов.

В Москве могут быть завозные случаи заболеваний, если человек откуда-то приехал уже зараженный. В столичном регионе зафиксированы также случаи укусов малярийными комарами, но они единичны.

Лихорадка чикунгунья передается тигровыми комарами, которые уже появились в Краснодарском крае и Крыму, заявил ранее НСН врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

