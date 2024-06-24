МИД РФ: Москва ответила на новый пакет антироссийских санкции ЕС

Российские власти существенно расширили список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию России. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Евросоюз ввел санкции против SHAMAN, Гагариной и Охлобыстина

В ведомстве указали, что решение было принято в ответ на принятие очередного 14-й антироссийского пакета санкций.

В заявлении российского министерства говорится, что в стоп-лист попали представители силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран Евросоюза, а также граждане стран ЕС, которых в Москве считают ответственными за оказание военной помощи Украине.

Также въезд в Россию запретили сотрудникам евроструктур и государственных органов стран ЕС, которые причастны к преследованию российских должностных лиц, выступающие за конфискацию российских активов, ответственные за введение санкций против РФ.

Кроме того, в стоп-лист внесли представителей Совета Европы, членов заксобраний стран Евросоюза и национальных делегаций в ПАСЕ.

«Россия подтверждает, что любые недружественные акции со стороны западных стран и впредь не останутся без должного ответа», - заключили в МИД РФ.

Ранее Евросоюз принял новый, 14-й пакет санкций в отношении России, предусматривающий, в том числе, ограничение транзита российского сжиженного природного газа через европейские порты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФОтветные Санкции РоссииСанкции Против РоссииРоссияЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры