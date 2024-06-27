Украина получила «безусловный» транш от Евросоюза на 1,9 миллиарда евро
Украина получила «безусловный» транш от Евросоюза на 1,9 миллиарда евро, сообщает Министерство финансов республики.
Выделение средств предусмотрено инструментом Ukraine Facility. В украинском ведомстве сообщили, что с начала спецоперации РФ страна получила почти 35 миллиардов евро бюджетной помощи от ЕС. В Киеве назвали Европейский Союз ключевым партнером.
Страны G7 также договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет использования замороженных активов России, сообщает France Presse. По данным агентства, это произойдет до конца 2024 года. Инициатива о передаче исходила от властей Соединенных Штатов. Там считают, что Киев сможет использовать эти средства для восстановления страны.
Ранее стало известно, что Украине предоставят 1,5 миллиарда евро доходов от реинвестирования российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru