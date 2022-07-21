«Цены до небес»: Запад пытается ограничить российскую нефть
Страны Запада готовятся установить потолок цен на нефть, однако в России пригрозили полной остановкой ее поставок при таком раскладе.
Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо 21 июля заявил, что Вашингтон надеется на то, что к декабрю будет установлена предельная цена на российскую нефть, с помощью которой западные страны хотят сократить доходы России от экспорта энергоносителей.
По его словам, в США внимательно следят за действиями европейцев. Замминистра пояснил, что ранее они допустили установление верхнего предела цены на российскую нефть, а к декабрю намереваются принять меры относительно страхования российских поставок.
«Поэтому наша цель заключается в том, чтобы к декабрю, когда вступит в силу запрет на страхование, мы могли бы добавить к этому потолок цен», — сказал Адейемо.
Так, о планах стран G7 установить потолок стоимости российской нефти стало известно еще в июне. Как сообщал Bloomberg, это может быть сделано через механизмы страхования и транспортировки, то есть страховать и возить можно будет ту нефть, цена которой не превышает установленный порог. Агентство также писало, что сторонники этой меры обсуждают диапазон в $40-60.
Тем временем в России неоднократно заявляли, что примут ответные меры в случае установления предельной цены на нефть. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Россия вообще перестанет поставлять нефть на мировые рынки, если ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу.
«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти… естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем», — сказал он в эфире «Первого канала».
Также Москва считает, что ограничения приведут к резкому росту мировых цен на нефть. Так, президент Владимир Путин счел, что западные страны «наступают на те же грабли», что и в случае с российским газом.
«Результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — говорил глава государства.
При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что при введении потолка цен на нефть ее стоимость может вырасти до $300–400 за баррель. Также он пригрозил Японии тем, что Россия вычеркнет ее из проекта «Сахалин-2».
Между тем многие эксперты сходятся во мнении, что цены на нефть от ограничений могут вырасти, но не столь существенно. Так, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что прогнозы Медведева о котировках стоимости нефти до $300 относятся к области фантастики.
«Это ерунда, котировки до $300, естественно, не вырастут и эти прогнозы из области фантастики. Может быть некий рост, но пока нефть не склонна к тому, чтобы сильно расти, потому что есть риск рецессии ключевых экономик Европы и США, а рецессия всегда уменьшает спрос на нефть. Мы видим сейчас, что из-за этого риска котировки опять ушли к $100. Тут даже $200 не пахнет, не то что 300», - говорил Пикин.
Однако в России уже начали разрабатывать план, чтобы нивелировать попытки Запада ограничить доходы страны от продажи нефти. Как сообщало агентство Bloomberg, для этого Россия планирует создать свой эталонный сорт нефти. По его данным, РФ планирует в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе.
На этом фоне эксперт Торгово-промышленной палаты (ТПП) Рустам Танкаев в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что эталонный сорт российской нефти нужен для перехода к торговле за рубли. Но, указал Танкаев, вряд ли им станет Urals.
«В России в настоящее время выделено 11 марок или сортов нефти, каждый из которых имеет свой рынок и происхождение по группе месторождений. Самый массовый сорт нефти в мире - это Urals, ее производят огромное количество. Учитывая динамику развития рынков и безобразия, творящиеся на рынке Европы, брать наиболее массовый мировой сорт Urals России, видимо, не очень выгодно на перспективу. Думаю, что наиболее вероятным нашим маркером станет ВСТО, поскольку мы сейчас переориентируемся на рынок Юго-Восточной Азии», - объяснял Танкаев.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что страны ЕС будут готовы присоединиться к решению G7 об установлении предельных цен на российскую нефть, когда убедятся, что оно негативно повлияет на РФ, а не на них самих.
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