«Цены до небес»: Запад пытается ограничить российскую нефть

По его словам, в США внимательно следят за действиями европейцев. Замминистра пояснил, что ранее они допустили установление верхнего предела цены на российскую нефть, а к декабрю намереваются принять меры относительно страхования российских поставок.

«Поэтому наша цель заключается в том, чтобы к декабрю, когда вступит в силу запрет на страхование, мы могли бы добавить к этому потолок цен», — сказал Адейемо.

Так, о планах стран G7 установить потолок стоимости российской нефти стало известно еще в июне. Как сообщал Bloomberg, это может быть сделано через механизмы страхования и транспортировки, то есть страховать и возить можно будет ту нефть, цена которой не превышает установленный порог. Агентство также писало, что сторонники этой меры обсуждают диапазон в $40-60.