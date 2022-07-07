«Таким и не пахнет!» Прогнозы Медведева о ценах на нефть в $300 назвали фантазиями

Цены на нефть ушли к $100 из-за риска рецессии ключевых экономик, теперь им не грозит взлет даже до $200, сказал в эфире НСН Сергей Пикин.

Цены на нефть могут незначительно вырасти, но явно не до $300, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова премьера Японии о новом механизме G7 для снижения цены российской нефти, предположил, что это приведет к росту цены на нее до $300–400 за баррель.

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«Это ерунда, котировки до $300, естественно, не вырастут и эти прогнозы из области фантастики. Может быть некий рост, но пока нефть не склонна к тому, чтобы сильно расти, потому что есть риск рецессии ключевых экономик Европы и США, а рецессия всегда уменьшает спрос на нефть. Мы видим сейчас, что из-за этого риска котировки опять ушли к $100. Тут даже $200 не пахнет, не то что 300», - сказал Пикин.

По данным агентства Bloomberg, США и их союзники обсуждают возможность ограничения цен на российскую нефть на уровне $40–60 за баррель.

Пикин сказал НСН в этой связи, что установление «потолка цен» приведет к тому, что Россия просто перестанет поставлять нефть в страны «Большой семерки».

После саммита G7, который прошел в конце июня в Германии премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах установить верхний порог цен на российскую нефть, который составит «примерно половину нынешней цены».

Экс-посол России в Токио Александр Панов сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что экономика Японии на 10% зависит от российских углеводородов.

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«Японские власти считают, что найдут дополнительные источники поставок нефти, возможно, на Ближнем Востоке, но рынок нефти неустойчивый. Если дальше такая ситуация пойдет и будет прекращен импорт нефти, то она взлетит до 300 долларов за баррель», - предположил Панов.

Между тем, 6 июля цены на нефть опустились ниже $100 за баррель, рухнув на апрельский уровень.

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ФОТО: РИА Новости/Брайан Смит
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