СМИ: Россия сформирует свой эталон сорта нефти

Правительство России планирует сформировать отечественный эталонный сорт нефти, чтобы нивелировать попытки западных стран ограничить доходы Москвы от продажи нефти на внешних рынках, сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

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По данным агентства, российские министерства, нефтедобытчики и ЦБ РФ планируют в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе. Утверждается, что Москва будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года.

Напомним, США и их союзники обсуждают способы ограничения нефтяных доходов России. В частности, рассматривается вариант установления предельной цены на российскую нефть в диапазоне $40-60 за баррель.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Нефть
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