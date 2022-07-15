СМИ: Россия сформирует свой эталон сорта нефти

По данным агентства, российские министерства, нефтедобытчики и ЦБ РФ планируют в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе. Утверждается, что Москва будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года.

Напомним, США и их союзники обсуждают способы ограничения нефтяных доходов России. В частности, рассматривается вариант установления предельной цены на российскую нефть в диапазоне $40-60 за баррель.

