Новак: Россия не будет поставлять нефть себе в убыток

«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, <…> естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки», — заявил он.

США и их союзники обсуждают способы ограничения нефтяных доходов России. В частности, рассматривается вариант установления предельной цены на российскую нефть в диапазоне $40-60 за баррель.

Как сообщил президент РФ Владимир Путин, цены на нефть «взлетят до небес», если будут введены ограничения на ее поставки из России.

