Новак: Россия не будет поставлять нефть себе в убыток

Страны G7 решили обсудить ограничения на цену российской нефти, однако если она окажется ниже затрат на добычу, Москва прекратит поставки сырья на мировые рынки, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление вице-премьера России Александра Новака.

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«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, <…> естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки», — заявил он.

США и их союзники обсуждают способы ограничения нефтяных доходов России. В частности, рассматривается вариант установления предельной цены на российскую нефть в диапазоне $40-60 за баррель.

Как сообщил президент РФ Владимир Путин, цены на нефть «взлетят до небес», если будут введены ограничения на ее поставки из России.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Цена На НефтьАлександр Новак
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