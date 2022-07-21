Минфина США: ценовой предел на российскую нефть могут ввести к декабрю
Предел цен на нефть из России может быть установлен к декабрю текущего года, сообщил на мероприятии Аспенского форума замглавы Минфина США Уолли Адейемо.
По его словам, к этому сроку Европейский союз рассчитывает заблокировать страховку танкеров с российской нефтью.
«Наша цель убедиться, что мы окажемся в положении, когда ценовой предел может быть добавлен к этому», — заявил заместитель министра финансов.
Адейемо отметил, что Вашингтон рассчитывает не только на снижение цен на нефть на мировых рынках, но и на то, что вводимые нормы не помешают поставкам российских энергоресурсов.
Как заявил вице-премьера России Александр Новак, страны G7 решили обсудить ограничения на цену российской нефти, однако если она окажется ниже затрат на добычу, Москва прекратит поставки сырья на мировые рынки.
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