Состояние основателя китайского ИИ-стартапа MiniMax рухнуло в 13 раз
37-летний основатель и глава китайского ИИ-разработчика MiniMax Янь Цзюньцзе лишился статуса миллиардера из-за обвала акций компании. Об этом сообщает Forbes.
Янь Цзюньцзе стал самым молодым миллиардером Китая после выхода MiniMax на Гонконгскую фондовую биржу в январе 2026 года. Тогда Forbes оценивал его капитал в $3,2 млрд, а к марту, на фоне рыночного ажиотажа вокруг сектора ИИ, эта цифра взлетела до $12,6 млрд. Сейчас же его состояние рухнуло до $959,5 млн.
Уточняется, что акции компании обвалились более чем на 90% и упали ниже цены январского IPO. Аналитики связывают это с жесткой конкуренцией на китайском рынке нейросетей, скепсисом инвесторов к сектору ИИ и отсутствием у компании понятной стратегии выхода на прибыль.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал, что топ-менеджеры Nvidia потеряли $5,6 млрд на фоне скандала с основателем компании Дженсеном Хуангом и обвалом акций.
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