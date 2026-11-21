Янь Цзюньцзе стал самым молодым миллиардером Китая после выхода MiniMax на Гонконгскую фондовую биржу в январе 2026 года. Тогда Forbes оценивал его капитал в $3,2 млрд, а к марту, на фоне рыночного ажиотажа вокруг сектора ИИ, эта цифра взлетела до $12,6 млрд. Сейчас же его состояние рухнуло до $959,5 млн.

Уточняется, что акции компании обвалились более чем на 90% и упали ниже цены январского IPO. Аналитики связывают это с жесткой конкуренцией на китайском рынке нейросетей, скепсисом инвесторов к сектору ИИ и отсутствием у компании понятной стратегии выхода на прибыль.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал, что топ-менеджеры Nvidia потеряли $5,6 млрд на фоне скандала с основателем компании Дженсеном Хуангом и обвалом акций.