Экс-глава ювелирного дома Bulgari умер в возрасте 89 лет
В Италии на 90-м году жизни скончался Паоло Булгари — внук основателя легендарного ювелирного дома Bulgari и его многолетний президент. О кончине бизнесмена сообщила его семья, назвавшая его «величайшим ювелиром нашего времени», сообщает Il Sole 24 Ore.
Паоло Булгари родился 8 октября 1937 года. Он был внуком Сотирио Булгари, греческого мастера по серебру, который в 1884 году открыл в Риме первую мастерскую, положившую начало всемирно известному бренду. Вместе с братом Николой Паоло присоединился к семейному бизнесу в 1960 году, а в 1984 году официально возглавил компанию, во многом определив ее дальнейшее развитие и глобальный успех.
В 2011 году французский люксовый конгломерат LVMH приобрел ювелирный дом Bulgari, однако семья Булгари сохранила значительное влияние в совете директоров компании.
Прощание с Паоло Булгари состоится 23 ноября в 11:00. Церемония пройдет в исторической римской базилике Санта-Кроче-ин-Джерузалемме.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МО: ВС РФ поразили электроподстанцию в Виннице и сухогруз
- Состояние основателя китайского ИИ-стартапа MiniMax рухнуло в 13 раз
- Экс-глава ювелирного дома Bulgari умер в возрасте 89 лет
- «Факел» на выезде победил «Акрон» в 15-м туре РПЛ
- В России создали препарат против европейской супербактерии
- В Турции начали расследование в отношении актрисы из-за видео в мечети
- Популярность киносказок не помогла им в битве с историей
- Дрозденко: Спасательное судно подошло к сухогрузу, ранее атакованному БПЛА
- Пашинян анонсировал запуск «Маршрута Трампа» 22 ноября
- «Балтика» обыграла «Оренбург» в матче 15-го тура РПЛ