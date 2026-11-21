Паоло Булгари родился 8 октября 1937 года. Он был внуком Сотирио Булгари, греческого мастера по серебру, который в 1884 году открыл в Риме первую мастерскую, положившую начало всемирно известному бренду. Вместе с братом Николой Паоло присоединился к семейному бизнесу в 1960 году, а в 1984 году официально возглавил компанию, во многом определив ее дальнейшее развитие и глобальный успех.

В 2011 году французский люксовый конгломерат LVMH приобрел ювелирный дом Bulgari, однако семья Булгари сохранила значительное влияние в совете директоров компании.

Прощание с Паоло Булгари состоится 23 ноября в 11:00. Церемония пройдет в исторической римской базилике Санта-Кроче-ин-Джерузалемме.