«Сибирский маркер»: Эксперт усомнился, что Urals станет «нефтяным эталоном» России

Эталонный сорт российской нефти нужен для перехода к торговле за рубли, однако вряд ли им станет Urals, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт Торгово-промышленной палаты (ТПП) Рустам Танкаев.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия планирует создать свой эталонный сорт нефти, чтобы нивелировать попытки Запада ограничить доходы от ее продажи. По его данным, РФ планирует в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе.