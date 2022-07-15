«Сибирский маркер»: Эксперт усомнился, что Urals станет «нефтяным эталоном» России
Вероятнее всего, эталоном станет нефть марки ВСТО, которая сейчас идет на китайский рынок и по качеству близка к Brent, сказал в эфире НСН Рустам Танкаев.
Эталонный сорт российской нефти нужен для перехода к торговле за рубли, однако вряд ли им станет Urals, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт Торгово-промышленной палаты (ТПП) Рустам Танкаев.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия планирует создать свой эталонный сорт нефти, чтобы нивелировать попытки Запада ограничить доходы от ее продажи. По его данным, РФ планирует в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе.
«В России в настоящее время выделено 11 марок или сортов нефти, каждый из которых имеет свой рынок и происхождение по группе месторождений. Самый массовый сорт нефти в мире - это Urals, ее производят огромное количество. Я думаю, что речь идет о том, чтобы выбрать какой-то из наиболее массовых сортов. Учитывая динамику развития рынков и безобразия, творящиеся на рынке Европы, брать наиболее массовый мировой сорт Urals России, видимо, не очень выгодно на перспективу. Думаю, что наиболее вероятным нашим маркером станет ВСТО, поскольку мы сейчас переориентируемся на рынок Юго-Восточной Азии», - сказал Танкаев.
По его словам, ВСТО – нефть высокого качества, близкого к Brent.
«Марка ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий океан) широко известна, это достаточно большой рынок, в основном китайский. ВСТО будет широко распространяться и, по всей видимости, объемы добычи будут возрастать. Значительная ее часть добывается на территории Восточной Сибири. Это нефть достаточно высокого качества, близкая по качеству к Brent», - указал эксперт.
При этом Танкаев скептически отнесся к планам стран G7 установить ограничения на цену российской нефти в диапазоне $40-60 за баррель.
«У них нет никаких реальных рычагов, чтобы зафиксировать цену российской нефти на любом уровне – низком или высоком. С другой стороны, у России есть реальная возможность для перехода к торговле нефтью за рубли. Для этого, конечно, нужно выбрать маркер, установить скидки или надбавки за качество нефти и, исходя из этого, строить рынок», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин говорил НСН, что установка «потолка цен» приведет к тому, что Россия просто перестанет поставлять нефть в страны «Большой семерки». По его словам, цены на нефть могут незначительно вырасти, но явно не до $300. 14 июля стоимость нефти Brent опустилась ниже $95 долларов впервые с 21 февраля.
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