В Германии назвали сроки отказа от российских нефти и угля
Германия прекратит закупки угля из России с 1 августа, российской нефти — с 31 декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя министра финансов ФРГ Йорга Кукиса.
На конференции в Сиднее замглавы германского Минфина заявил, что избавление от «зависимости» от российских энергоресурсов — «дело не тривиальное», однако Берлин намерен добиться этого «через несколько месяцев», пишет Ura.ru. Чиновник отметил, что ранее на российские энергоресурсы приходилось по 40% поставок, отмечает телеканал 360.
Кукис рассказал, что ФРГ в ускоренном темпе строит терминалы для импорта сжиженного природного газа (СПГ) для восполнения пробелов, которые возникнут после отказа от топлива из РФ. Кроме того, по словам замминистра, Германия сосредоточилась на переходе к альтернативным источникам энергии.
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