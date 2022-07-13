В Германии назвали сроки отказа от российских нефти и угля

На конференции в Сиднее замглавы германского Минфина заявил, что избавление от «зависимости» от российских энергоресурсов — «дело не тривиальное», однако Берлин намерен добиться этого «через несколько месяцев», пишет Ura.ru. Чиновник отметил, что ранее на российские энергоресурсы приходилось по 40% поставок, отмечает телеканал 360.

Кукис рассказал, что ФРГ в ускоренном темпе строит терминалы для импорта сжиженного природного газа (СПГ) для восполнения пробелов, которые возникнут после отказа от топлива из РФ. Кроме того, по словам замминистра, Германия сосредоточилась на переходе к альтернативным источникам энергии.

