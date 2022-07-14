В Китае подтвердили переговоры с США по ценам на российскую нефть
Официальный представитель министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин подтвердила, что Пекин обсуждал с Вашингтоном вопрос предельной цены на российскую нефть. Об этом сообщает РИА Новости.
«Пятого июля вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел видеозвонок с министром финансов США Джанет Йеллен, в ходе которого американская сторона представила идею установления максимальной цены на нефть соответствующей страны», — подчеркнула представитель ведомства в ходе брифинга.
По словам Шу Цзюэтин, высокие цены на нефть в мире стали одним из ключевых факторов роста инфляции, и международное сообщество уделяет этой проблеме пристальное внимание.
Ранее Йеллен сообщала о переговорах с Лю Хэ. Министр отмечала, что США выступают за установления импортерами «потолка цен» на нефть, пишет РИА ФАН. По словам главы американского Минфина, стороны договорились «продолжать работу» по вопросу установления предельных цен на российское сырье.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 238 / сут.
Умерли
382 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 090 / сут.
- В Китае подтвердили переговоры с США по ценам на российскую нефть
- Первая школа Херсонской области получила российскую аккредитацию
- Первый российский электромобиль начнут собирать в Липецке
- Красную площадь закроют для людей 14 июля
- Экономист рассказал, как получать дополнительный доход на пенсии
- ФСБ задержала в пяти регионах сборщиков денег для сирийских боевиков
- РЖД могут освободить от штрафов за нарушение сроков доставки грузов
- Президент Эстонии принял отставку премьера страны Каллас
- В Госдуме предложили оснастить машины каршеринга алкозамками
- Байден: США готовы атаковать Иран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru