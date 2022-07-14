В Китае подтвердили переговоры с США по ценам на российскую нефть

«Пятого июля вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел видеозвонок с министром финансов США Джанет Йеллен, в ходе которого американская сторона представила идею установления максимальной цены на нефть соответствующей страны», — подчеркнула представитель ведомства в ходе брифинга.

По словам Шу Цзюэтин, высокие цены на нефть в мире стали одним из ключевых факторов роста инфляции, и международное сообщество уделяет этой проблеме пристальное внимание.

Ранее Йеллен сообщала о переговорах с Лю Хэ. Министр отмечала, что США выступают за установления импортерами «потолка цен» на нефть, пишет РИА ФАН. По словам главы американского Минфина, стороны договорились «продолжать работу» по вопросу установления предельных цен на российское сырье.

