«Плата за нефть»: Россия и Америка ищут союзников в борьбе за главный ресурс
В России обсуждают создание национального эталона нефти для преодоления возможного «потолка цен» от западных стран, США надеются договориться по этому вопросу с Китаем и Саудовской Аравией.
Западные страны в рамках санкционного давления на Россию продолжают разрабатывать план по ограничению нефтяных доходов Москвы. По данным агентства Bloomberg, в частности, рассматривается вариант установления предельной цены на российскую нефть в диапазоне $40-60 за баррель.
При этом у ряда стран есть серьезные опасения – подобные меры могут привести к скачку цен на нефть, что бумерангом ударит по экономикам европейских стран.
Несмотря на сомнения западных стран, в России, судя по всему, готовятся к более серьезным нефтяным ограничениям - власти обсуждают создание национального эталона нефти в 2023 году, сообщило Bloomberg со ссылкой на документы и источники.
По данным агентства, торговля нефтью на национальной платформе будет запущена уже в октябре, переговоры ведут ключевые российские министерства, производители нефти и Центробанк.
Сообщается также, что Россия «будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года».
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что Россия просто перестанет поставлять нефть в страны «Большой семерки», если они введут на нее ценовые ограничения.
«Большая часть нефти, которую мы сейчас поставляем, идет уже не в сторону стран G7, а в Юго-Восточную Азию, Индию, в страны, которые за пределами "Большой семерки", но входят в "Большую двадцатку". Если они введут этот коридор, скорее, цены на нефть в очередной раз вырастут. Пока наши основные покупатели – Китай, Индия, африканские страны сейчас стали покупать, - к этому не присоединятся, ничего не поменяется», - сказал он.
При этом накануне официальный представитель министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин подтвердила, что Пекин обсуждал с Вашингтоном вопрос предельной цены на российскую нефть.
По словам Шу Цзюэтин, высокие цены на нефть в мире стали одним из ключевых факторов роста инфляции, и международное сообщество уделяет этой проблеме пристальное внимание.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Индия и Китай сейчас покупают российскую нефть на 30 долларов дешевле и остаются в выигрыше, поэтому рисковать потерей дешевого источника они не будут.
«Индии и Китаю действительно нет никакого смысла участвовать в подобных попытках создать некий потолок цен на российскую нефть. Запад пытается Индии, Китаю и ряду Азиатских стран диктовать, за сколько покупать российскую нефть, но эти страны понимают, что Россия может отказаться от экспорта нефти и тогда усугубиться дефицит на мировом рынке и вся остальная нефть будет стоить дороже 150 долларов за баррель», - уверен эксперт.
До этого о механизме ограничения цен на российскую нефть напомнил премьер-министр Японии Фумио Кисида. На что получил резкий ответ заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который заявил, что у Японии в таком случае не будет энергоносителей из России и участия в проекте «Сахалин-2».
«На рынке существенно снизится количество нефти, а ее стоимость будет гораздо выше. Причем выше прогнозной астрономической цены в $300-400», - предрек Медведев.
С ним, однако, не согласился директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, цены на нефть могут незначительно вырасти, но явно не до $300.
«Это ерунда, котировки до $300, естественно, не вырастут и эти прогнозы из области фантастики. Может быть некий рост, но пока нефть не склонна к тому, чтобы сильно расти, потому что есть риск рецессии ключевых экономик Европы и США, а рецессия всегда уменьшает спрос на нефть. Мы видим сейчас, что из-за этого риска котировки опять ушли к $100. Тут даже $200 не пахнет, не то что 300», - сказал он «Радиоточке НСН».
При этом экс-посол РФ в Японии Александр Панов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заметил, что некоторые предприятия Японии полностью работают на нефти из России – поэтому бизнесу невыгодны высокие цены на российскую нефть.
«В Хиросиме нефтеперерабатывающий завод полностью работает на российской нефти. Япония хотела бы сохранить этот канал поставок. Сейчас они запросили у России разъяснение, что кроется за указом Путина о создании нового оператора сахалинского проекта и необходимостью японским компания перерегистрации своей доли в нем. Видимо, не понимают условий и сколько им придется платить за нефть», - рассказал Панов.
Нефтяной вопрос по-прежнему остается ключевым и для США, где цены на бензин еще в июне подскочили до рекордного уровня. Джо Байден уже запланировал посетить 13-16 июля Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства.
При этом телеведущий Fox News Стюарт Варни заявил, что предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него «большим конфузом». По его словам, Байден в ходе визита собирается «попросить» больше нефти у Эр-Рияда, однако это вряд ли возможно. При этом в случае согласия Саудовская Аравия должна будет получить одобрение ОПЕК+, куда, как напомнил Варни, входит и Россия.
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