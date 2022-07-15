«Плата за нефть»: Россия и Америка ищут союзников в борьбе за главный ресурс

Западные страны в рамках санкционного давления на Россию продолжают разрабатывать план по ограничению нефтяных доходов Москвы. По данным агентства Bloomberg, в частности, рассматривается вариант установления предельной цены на российскую нефть в диапазоне $40-60 за баррель.

При этом у ряда стран есть серьезные опасения – подобные меры могут привести к скачку цен на нефть, что бумерангом ударит по экономикам европейских стран.

Несмотря на сомнения западных стран, в России, судя по всему, готовятся к более серьезным нефтяным ограничениям - власти обсуждают создание национального эталона нефти в 2023 году, сообщило Bloomberg со ссылкой на документы и источники.

По данным агентства, торговля нефтью на национальной платформе будет запущена уже в октябре, переговоры ведут ключевые российские министерства, производители нефти и Центробанк.