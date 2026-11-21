По данным издания, накануне его ухода, 11 ноября, акции компании закрылись на отметке $173,73, а капитализация достигала исторического максимума в районе $4,2 трлн. Однако к вечеру 20 ноября котировки обвалились примерно до $128 за бумагу, что снизило общую стоимость компании до $3,14 трлн. Таким образом, за чуть более чем неделю Nvidia потеряла около четверти своей рыночной стоимости.

Причиной внезапной отставки основателя компании стали публикации СМИ о его внебрачной связи с предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в шпионаже в пользу Китая. По имеющимся данным, Элис Хуанг якобы помогла Пекину незаконно заполучить новейшие микрочипы для систем искусственного интеллекта, экспорт которых в КНР официально запрещен властями США.



На фоне кадровых и репутационных потрясений бразды правления Nvidia временно перешли к финансовому директору компании Колетт Кресс, которая будет исполнять обязанности генерального директора до назначения постоянного преемника.

Ранее в Nvidia заявили, что не планируют возвращать Хуанга на пост гендиректора о чем просили его соратники, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».