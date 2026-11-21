Nvidia потеряла около $1 трлн капитализации после ухода Хуанга из компании
Рыночная стоимость американского производителя видеочипов Nvidia сократилась примерно на 1,04 трлн долларов после того, как генеральный директор компании Дженсен Хуанг покинул свой пост 12 ноября. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на Business Insider.
По данным издания, накануне его ухода, 11 ноября, акции компании закрылись на отметке $173,73, а капитализация достигала исторического максимума в районе $4,2 трлн. Однако к вечеру 20 ноября котировки обвалились примерно до $128 за бумагу, что снизило общую стоимость компании до $3,14 трлн. Таким образом, за чуть более чем неделю Nvidia потеряла около четверти своей рыночной стоимости.
Причиной внезапной отставки основателя компании стали публикации СМИ о его внебрачной связи с предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в шпионаже в пользу Китая. По имеющимся данным, Элис Хуанг якобы помогла Пекину незаконно заполучить новейшие микрочипы для систем искусственного интеллекта, экспорт которых в КНР официально запрещен властями США.
На фоне кадровых и репутационных потрясений бразды правления Nvidia временно перешли к финансовому директору компании Колетт Кресс, которая будет исполнять обязанности генерального директора до назначения постоянного преемника.
Ранее в Nvidia заявили, что не планируют возвращать Хуанга на пост гендиректора о чем просили его соратники, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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