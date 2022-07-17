Госдеп уверен в способности Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта нарастить добычу нефти

У Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Кувейта есть необходимые мощности, чтобы нарастить нефтедобычу, заявил старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин в эфире телеканала CBS в воскресенье.

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Сотрудник американского внешнеполитического ведомства сопровождал президента США Джо Байдена в его поездке в Саудовскую Аравию, где американский президент пытался договориться в властями об увеличении добычи природного топлива.

«Я не буду углубляться в то, сколько именно свободных мощностей есть у Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и т.д. Но [у них] есть дополнительные свободные мощности, есть возможности для увеличения добычи [нефти]», - отметил Хокстин.

Ранее наследный принц Мухаммед бен Салман после переговоров с президентом США Джо Байденом, который просил увеличить нефтедобычу в связи с сокращением поставок топлива из России, заявил, что Саудовская Аравия сможет добывать не более 13 млн баррелей в сутки против нынешних 10 млн баррелей.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:СШАОАЭСаудовская АравияНефть
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