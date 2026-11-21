Как уточнили в оборонном ведомстве, в Виннице была выведена из строя электроподстанция мощностью 110 кВ, питавшая украинские предприятия военно-промышленного комплекса. Кроме того, в Черном море к югу от Одессы ударом БПЛА был поражен сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для украинской армии.

Ранее в Минобороны заявили о нанесении ударов по подстанциям в четырех городах Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».