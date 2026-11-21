МО: ВС РФ поразили электроподстанцию в Виннице и сухогруз
ВС РФ нанесли удары БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры, а также по морскому судну, задействованному в интересах ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Как уточнили в оборонном ведомстве, в Виннице была выведена из строя электроподстанция мощностью 110 кВ, питавшая украинские предприятия военно-промышленного комплекса. Кроме того, в Черном море к югу от Одессы ударом БПЛА был поражен сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для украинской армии.
Ранее в Минобороны заявили о нанесении ударов по подстанциям в четырех городах Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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