Счет в матче был открыт на 27-й минуте усилиями Ульви Бабаева. Всего три минуты спустя Игор Вуячич удвоил преимущество казанцев. Во втором тайме «Зенит» сократил отставание благодаря голу Луиса Энрике на 50-й минуте, но окончательную точку в противостоянии поставил Велдин Ходжа, поразивший ворота гостей на 67-й минуте.

Это поражение стало для «Зенита» первым за последние восемь матчей чемпионата, однако с 31 очком команда сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ.

Для «Рубина» эта победа стала третьей подряд. Набрав 21 балл, казанский клуб поднялся на седьмую строчку в РПЛ.

В следующем туре, 28 ноября, «Зенит» отправится в гости к московскому ЦСКА, а «Рубин» дома примет тольяттинский «Акрон», Telegram-канал «Радиоточка НСН».