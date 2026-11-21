«Рубин» обыграл «Зенит» и прервал беспроигрышную серию петербуржцев
Казанский «Рубин» на своем поле одержал уверенную победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Казани завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Счет в матче был открыт на 27-й минуте усилиями Ульви Бабаева. Всего три минуты спустя Игор Вуячич удвоил преимущество казанцев. Во втором тайме «Зенит» сократил отставание благодаря голу Луиса Энрике на 50-й минуте, но окончательную точку в противостоянии поставил Велдин Ходжа, поразивший ворота гостей на 67-й минуте.
Это поражение стало для «Зенита» первым за последние восемь матчей чемпионата, однако с 31 очком команда сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ.
Для «Рубина» эта победа стала третьей подряд. Набрав 21 балл, казанский клуб поднялся на седьмую строчку в РПЛ.
В следующем туре, 28 ноября, «Зенит» отправится в гости к московскому ЦСКА, а «Рубин» дома примет тольяттинский «Акрон», Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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