Трамп: США работают над более масштабным перемирием между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп объявил о планах по достижению более масштабного перемирия между Россией и Украиной. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
По словам американского лидера, предыдущая гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области, в ходе которой удалось эвакуировать мирное население, стала важным первым шагом в этом направлении. Трамп высоко оценил вклад своей супруги, Мелании Трамп, отметив, что она проделала отличную работу по налаживанию диалога между Москвой и Киевом.
«Теперь мы сделаем то же самое, но в более масштабном виде», — сказал Трамп.
Ранее Мелания Трамп сообщила, что из зоны конфликта удалось эвакуировать почти 800 человек. Первая леди США выразила благодарность российским и украинским властям за проявленное в ходе операции сотрудничество, выразив надежду на то, что этот опыт заложит фундамент для установления прочного мира между двумя странами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп: США работают над более масштабным перемирием между Россией и Украиной
- «Рубин» обыграл «Зенит» и прервал беспроигрышную серию петербуржцев
- Nvidia потеряла около $1 трлн капитализации после ухода Хуанга из компании
- МО: ВС РФ поразили электроподстанцию в Виннице и сухогруз
- Состояние основателя китайского ИИ-стартапа MiniMax рухнуло в 13 раз
- Экс-глава ювелирного дома Bulgari умер в возрасте 89 лет
- «Факел» на выезде победил «Акрон» в 15-м туре РПЛ
- В России создали препарат против европейской супербактерии
- В Турции начали расследование в отношении актрисы из-за видео в мечети
- Популярность киносказок не помогла им в битве с историей