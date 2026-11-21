По словам американского лидера, предыдущая гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области, в ходе которой удалось эвакуировать мирное население, стала важным первым шагом в этом направлении. Трамп высоко оценил вклад своей супруги, Мелании Трамп, отметив, что она проделала отличную работу по налаживанию диалога между Москвой и Киевом.

«Теперь мы сделаем то же самое, но в более масштабном виде», — сказал Трамп.



Ранее Мелания Трамп сообщила, что из зоны конфликта удалось эвакуировать почти 800 человек. Первая леди США выразила благодарность российским и украинским властям за проявленное в ходе операции сотрудничество, выразив надежду на то, что этот опыт заложит фундамент для установления прочного мира между двумя странами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».