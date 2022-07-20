Путин: Из-за ограничения поставок нефти из России цены на нее «взлетят до небес»

Цены на нефть «взлетят до небес», если будут введены ограничения на ее поставки из России, сообщил российский лидер Владимир Путин по итогам состоявшегося в Тегеране саммита в астанинском формате.

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По словам главы государства, страны запада в случае с нефтью наступают «на те же самые грабли», что и с поставками российского газа.

«Результат будет тот же самый, [что и с газом] - подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — отметил глава государства. Он выразил недоумение, что соответствующие предложения озвучивают «люди с высшим образованием».

Напомним, США и их союзники обсуждают способы ограничения нефтяных доходов России. В частности, рассматривается вариант установления предельной цены на российскую нефть в диапазоне $40-60 за баррель.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Цена На НефтьВладимир Путин
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