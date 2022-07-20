Путин: Из-за ограничения поставок нефти из России цены на нее «взлетят до небес»

По словам главы государства, страны запада в случае с нефтью наступают «на те же самые грабли», что и с поставками российского газа.

«Результат будет тот же самый, [что и с газом] - подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — отметил глава государства. Он выразил недоумение, что соответствующие предложения озвучивают «люди с высшим образованием».

Напомним, США и их союзники обсуждают способы ограничения нефтяных доходов России. В частности, рассматривается вариант установления предельной цены на российскую нефть в диапазоне $40-60 за баррель.



