По словам губернатора, реальной угрозы для региона нет. Режим «беспилотной опасности» планируют отменить в ближайшее время.

Ранее Росавиация сообщила, что калининградский аэропорт Храброво принимает и отправляет рейсы по согласованию. Жители Калининграда в свою очередь сообщали о работе сирен в разных частях города. До этого 2 БПЛА атаковали грузовое судно в Финском заливе, которе шло в сторону Калининграда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

