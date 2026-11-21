Губернатор Калининградской области объяснил причину срабатывания сигнала о БПЛА
В Калининградской области сработала система оповещения «Беспилотная опасность». Причиной стало обнаружение подозрительного объекта, приближавшегося со стороны Литвы. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем «Максе».
По словам губернатора, реальной угрозы для региона нет. Режим «беспилотной опасности» планируют отменить в ближайшее время.
Ранее Росавиация сообщила, что калининградский аэропорт Храброво принимает и отправляет рейсы по согласованию. Жители Калининграда в свою очередь сообщали о работе сирен в разных частях города. До этого 2 БПЛА атаковали грузовое судно в Финском заливе, которе шло в сторону Калининграда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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