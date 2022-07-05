«Аригато!»: Медведев ответил на угрозы премьера Японии по ценам на нефть

У Японии не будет энергоносителей из России и участия в проекте «Сахалин-2», если будет введен потолок цен на российскую нефть. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Япония попросила разъяснить указ Путина о «Сахалине-2»

«Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше. Причем выше прогнозной астрономической цены в 300-400 долларов. Сравните с динамикой цен на газ», - сказал Медведев.

В конце своего сообщения зампредседателя Совбеза на японском языке поблагодарил Кисиду за идею и написал: «Аригато!».

Ранее японский премьер Фумио Кисида заявил, что механизм ограничения цен на российскую нефть, который обсуждают страны G7, предусматривает снижение ее стоимости вдвое, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий МедведевЯпонияРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры