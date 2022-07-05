«Аригато!»: Медведев ответил на угрозы премьера Японии по ценам на нефть
У Японии не будет энергоносителей из России и участия в проекте «Сахалин-2», если будет введен потолок цен на российскую нефть. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше. Причем выше прогнозной астрономической цены в 300-400 долларов. Сравните с динамикой цен на газ», - сказал Медведев.
В конце своего сообщения зампредседателя Совбеза на японском языке поблагодарил Кисиду за идею и написал: «Аригато!».
Ранее японский премьер Фумио Кисида заявил, что механизм ограничения цен на российскую нефть, который обсуждают страны G7, предусматривает снижение ее стоимости вдвое, напоминает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 866 / сут.
Умерли
381 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 276 / сут.
- «Аригато!»: Медведев ответил на угрозы премьера Японии по ценам на нефть
- Полиция запретила депутату из Тувы развернуть флаг республики на Красной площади
- Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО
- СК начал проверку по фактам пыток российских военнопленных
- Bloomberg: Европейцы должны отказаться от старой бытовой техники из-за Путина
- Алиханов: Транзит в Калининград не может использоваться для обхода санкций
- Потанин санкционировал переговоры по слиянию «Норникеля» с «Русалом»
- RTL: Второй с начала боевых действий французский наемник погиб на Украине
- Казахстан может расторгнуть аренду своего сухогруза, задержанного в Турции
- The Times: Британии не хватит боеприпасов для победы над Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru