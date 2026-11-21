Счет на 43-й минуте матча открыл нападающий «Факела» Максим Турищев. А уже на первой добавленной минуте (45+1) Белайди Пуси удвоил преимущество гостей. Во втором тайме команды голов не забили, и встреча завершилась уверенной победой воронежцев.

Эта победа стала для «Факела» второй в текущем сезоне. Однако команда с 9 очками пока продолжает замыкать турнирную таблицу РПЛ. «Акрон», потерпев домашнее поражение, с 12 баллами располагается на 14-й строчке.

В следующем туре 30 ноября «Факел» примет на своем поле московский «Спартак», а «Акрон» двумя днями ранее отправится в гости к казанскому «Рубину», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».