«Факел» на выезде победил «Акрон» в 15-м туре РПЛ
Воронежский «Факел» обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу воронежского клуба.
Счет на 43-й минуте матча открыл нападающий «Факела» Максим Турищев. А уже на первой добавленной минуте (45+1) Белайди Пуси удвоил преимущество гостей. Во втором тайме команды голов не забили, и встреча завершилась уверенной победой воронежцев.
Эта победа стала для «Факела» второй в текущем сезоне. Однако команда с 9 очками пока продолжает замыкать турнирную таблицу РПЛ. «Акрон», потерпев домашнее поражение, с 12 баллами располагается на 14-й строчке.
В следующем туре 30 ноября «Факел» примет на своем поле московский «Спартак», а «Акрон» двумя днями ранее отправится в гости к казанскому «Рубину», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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