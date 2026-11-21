Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 47 БПЛА ВСУ
Средства ПВО за 12 часов 21 ноября уничтожили 47 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Ленинградской, Псковской, Брянской, Белгородской, Курской областями и Крымом.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 21 ноября над территорией страны сбили 275 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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