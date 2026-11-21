По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Ленинградской, Псковской, Брянской, Белгородской, Курской областями и Крымом.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 21 ноября над территорией страны сбили 275 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

