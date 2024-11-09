«Ужас» или интерес? «Преступление и наказание» продадут за рубеж

«НАКАЗАНИЕ» ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Накануне Telegram-канал «Baza» сообщил, что новый российский сериал режиссера Владимира Мирзоева по одноименному произведению Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» готовят к зарубежному релизу. По данным источника, продакшн уже подготавливает дубляж языковой дорожки фильма на английский, французский и испанский языки. При этом СМИ отмечали, что экранизация этого романа может стать одним из первых российских сериалов за последние несколько лет, выпущенных на мировом рынке.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН предположил, что новый сериал Мирзоева может быть интересен за рубежом, учитывая популярность произведений Достоевского во всем мире.

«Мы понимаем, насколько высоким уровнем популярности и узнаваемости обладают все произведения Федора Достоевского, "Преступление и наказание" прежде всего. Сериал, который сейчас вышел, достаточно резонансно прошел среди российского общества: кто-то ругает, кто-то хвалит. Но, так или иначе, люди реагируют на эту экранизацию с тем, что она не классическая, посажена в современные реалии. То есть, это достаточно сильно переработанное прочтение первоисточника. Поэтому книга и то, что сейчас это современным киноязыком подано, может заинтересовать зрителей не только в России, но и за ее пределами», - объяснил он.