«Поражен ужасом!»: BadComedian обрушился на рекордное «Преступление и наказание»

«Сериал “Преступление и наказание” настолько поразил меня своим ужасным качеством, что я не сдержался и решил сделать обзор по нему. Это один из самых худших сериалов из тех, которые я видел. Его нельзя сравнивать с сериалами “Слово пацана”, “Трасса”, “Король и Шут”. Рекорды по просмотрам — лишь имиджевая история. Думаю, на второй серии просмотры резко просели, на третьей почти никого не осталось, а до четвертой дотянули лишь самые сильные духом. Рекорд получился лишь за счет того, что подписку покупают все больше людей. Уверен, что этот сериал забудут или будут помнить как один из самых худших», — сказал Баженов.

Кроме того, собеседник НСН заявил, что сериал «Столыпин», который выходит на телеканале «Россия 1» 5 ноября, не сможет конкурировать с «Преступлением и наказанием», поскольку интересен лишь аудитории канала.

«Думаю, соперничать он не сможет, и это не ожидаемая премьера. Столыпин — не самый популярный персонаж в России, но, полагаю, сериал будет интересен аудитории “России 1”. Сериалы в интернете и премьеры по телевидению смотрят разные люди. Те сериалы, которые не делают совместно с онлайн-кинотеатрами, остались на уровне “мыльных опер”», — подытожил он.

Ранее сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев заявил, что перенос премьеры сериала «Преступление и наказание» не должен повлиять на прибыль, так как в будние дни число просмотров может быть таким же, как в выходные, а может, и больше. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

