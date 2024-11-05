«Поражен ужасом!»: BadComedian обрушился на рекордное «Преступление и наказание»
Экранизацию романа Достоевского досмотрят только самые сильные духом, остальные закончат просмотр после первой серии, сказал НСН Евгений Баженов.
Качество сериала «Преступление и наказание» можно назвать ужасным, а рекорды просмотров — не более, чем имиджевая история, новую экранизацию классического произведения Федора Достоевского ждет забвение или слава одного из худших сериалов в истории. Об этом НСН заявил российский блогер, кинокритик BadComedian (Евгений Баженов).
Сериал Владимира Мирзоева «Преступление и наказание» поставил рекорд среди сериалов по аудитории в день премьеры 2 ноября. На «Кинопоиске» его посмотрели свыше 600 тысяч человек. Таким образом, сериал обошел предыдущих рекордсменов — панк-сказку «Король и Шут» и драму «Игры» об Олимпиаде-80. Вместе с тем Баженов заявил, что «Преступление и наказание» запомнится как один из худших сериалов в истории.
«Сериал “Преступление и наказание” настолько поразил меня своим ужасным качеством, что я не сдержался и решил сделать обзор по нему. Это один из самых худших сериалов из тех, которые я видел. Его нельзя сравнивать с сериалами “Слово пацана”, “Трасса”, “Король и Шут”. Рекорды по просмотрам — лишь имиджевая история. Думаю, на второй серии просмотры резко просели, на третьей почти никого не осталось, а до четвертой дотянули лишь самые сильные духом. Рекорд получился лишь за счет того, что подписку покупают все больше людей. Уверен, что этот сериал забудут или будут помнить как один из самых худших», — сказал Баженов.
Кроме того, собеседник НСН заявил, что сериал «Столыпин», который выходит на телеканале «Россия 1» 5 ноября, не сможет конкурировать с «Преступлением и наказанием», поскольку интересен лишь аудитории канала.
«Думаю, соперничать он не сможет, и это не ожидаемая премьера. Столыпин — не самый популярный персонаж в России, но, полагаю, сериал будет интересен аудитории “России 1”. Сериалы в интернете и премьеры по телевидению смотрят разные люди. Те сериалы, которые не делают совместно с онлайн-кинотеатрами, остались на уровне “мыльных опер”», — подытожил он.
Ранее сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев заявил, что перенос премьеры сериала «Преступление и наказание» не должен повлиять на прибыль, так как в будние дни число просмотров может быть таким же, как в выходные, а может, и больше. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посол Новой Зеландии надел какаху на встречу в Кремле
- Журова заступилась за олимпийскую чемпионку Хелиф
- Минобороны Белоруссии: Оппозиция готовит смещение власти в стране
- Рублев квалифицировался на итоговый турнир АТР благодаря отказу Джоковича
- Sony работает над фильмом про спецагента Венома
- Захарова: России все равно, чем закончатся выборы в США
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 29 800 военнослужащих
- Путин заявил о готовности РФ к сотрудничеству с недружественными странами
- Театральный фестиваль имени Достоевского назвал победителей
- Депутат Горелкин не согласился с Эрнстом, сравнившим Джобса с Гитлером
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru