«Заинтересует всех»: Сериал «Преступление и наказание» могут продать в азиатские страны

Сериал «Преступление и наказание» могут продать только в азиатские страны, при этом до начала спецоперации много российских сериалов выходило на платформе Netflix, заявил преподаватель Первой онлайн-киношколы, независимый киноэксперт Сергей Лавров в разговоре с НСН.

Ранее Telegram-канал «Baza» сообщил, что российский сериал «Преступление и наказание», премьера которого состоялась всего несколько дней назад, готовят к зарубежному релизу. Отмечается, что экранизация романа Достоевского может стать одним из первых российских сериалов за последние несколько лет, выпущенных на мировом рынке. Согласно данным, продакшн уже готовит дубляж языковой дорожки фильма на другие языки – английский, французский, испанский.