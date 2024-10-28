Не те аллюзии и интонации: Кинокритик Шпагин допустил запрет «Преступления и наказания»

«Кинопоиск» дважды отложил показ сериала «Преступление и наказание» режиссера Владимира Мирзоева. Первоначально премьера современной адаптации романа Федора Достоевского с Иваном Янковским в главной роли должна была состояться в онлайн-кинотеатре 26 октября в 22.00. Показ сдвинули на сутки за минуты до назначенного времени, объяснив решение «техническими и операционными причинами». Однако 27 октября сериал вновь не вышел, премьеру отложили на 29 октября.

Как сообщают СМИ, реакция критиков на рабочий вариант сериала, который им направили до премьеры, оказалась неоднозначной. При этом зрители, посетившие предпремьерные показы, якобы были шокированы некоторыми сценами в двух первых сериях. Шпагин допустил, что в последний момент создатели проекта могли принять решение перемонтировать эпизоды.

«Думаю, в сериале нашли какие-то аналогии, аллюзии, возможно, интонация неправильная, вот и тянут. Возможно, требуют перемонтировать. Скорее всего, это вежливые или не очень вежливые отказы в показе. Однако на платформах всегда очень смелые, острые проекты. Если "Преступление и наказание" запрещают к показу на "Кинопоиске" - это очень плохо. Пока не было прецедента запретов платформенных картин, но для выхода на платформы тоже нужно прокатное удостоверение. Дальше будет еще хуже», - сказал он.