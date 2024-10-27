«Шедевральная бомба»: Премьеру сериала «Преступление и наказание» вновь перенесли
Изначально она должна была состояться на «Кинопоиске» 26 октября в 00:00 по Москве, однако ее уже второй раз перенесли. Теперь — «по техническим причинам».
Сериал «Преступление и наказание» режиссера Владимира Мирзоева выйдет на «Кинопоиске» 27 октября в 22:00 часа по московскому времени. Создатели обещают показать зрителям сразу четыре эпизода. При этом премьера остальных шести серий намечена на 30 октября.
ПЕРЕНОС ПРЕМЬЕРЫ
Компания «Кинопоиск» вновь перенесла премьеру сериала «Преступление и наказание» в главной роли с Иваном Янковским. Соответствующее сообщение опубликовано в сообществе платформы в VK.
«Засучив рукава, мы делаем все возможное, чтобы завтра сериал стартовал. И ваша поддержка нам точно понадобится. А пока — идем читать Достоевского!», - сказали создатели.
Изначально многосерийный фильм должен был появиться на платформе 26 октября в 00:00 часов. Но в последний момент организаторы перенесли премьеру на 22:00 без объяснения причины. При этом в субботу в 21:53 по Москве «Кинопоиск» вновь объявил о переносе премьеры, но уже на 27 октября 22:00 часа. В этот раз организаторы объяснили невозможность показать сериал «техническими и операционными причинами».
На этой неделе состоялось несколько предпремьерных показов «Преступления и наказания». При этом некоторые СМИ сообщали, что зрителей возмутили определенные сцены. В том числе с танцем обнаженного Янковского и с брызгами на стене, напоминающими кровь. Сообщалось даже, что в последний момент из сериала было решено вырезать некоторые сцены и перемонтировать несколько серий. (Напоминает ситуацию с финалом «Слово пацана», в котором Янковский также исполнил одну из главных ролей).
Между тем, сериал уже назвали одной из самых ожидаемых российских экранизаций. Так, согласно данным «Литрес» и сети книжных магазинов «Читай город», за него проголосовали 48% опрошенных россиян.
«Преступление и наказание» — это 10-серийный фильм по одноименному произведению Федора Достоевского. Однако в ленте сюжет классики осовременен. Поэтому в новом фильме студенту Родиону Раскольникову (Иван Янковский) из-за денежных проблем, например, приходится убивать не старуху-процентщицу, а «старуху-микрокредиторшу».
Режиссером выступил Владимир Мирзоев, известный работой над фильмами «Внутри убийцы», «Топи», «Время женщин», «Борис Годунов», «Четыре любови» и другими. Роли в сериале также исполнили Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Юлия Снигирь, Никита Тарасов, Борис Хвошнянский и другие. Продюсеры ленты — Владимир Маслов, Ольга Филипук, Михаил Китаев.
«ШЕДЕВРАЛЬНАЯ БОМБА»
В киноиндустрии «Преступлению и наказанию» Мирзоева пророчат хорошие рейтинги. Так, например, киновед и кинокритик Александр Шпагин в интервью НСН заметил, что сериал может стать шедевром и повторить успех фильма «Мастер и Маргарит» (2024) Михаила Локшина.
«Мирзоев, конечно, экспериментатор, у него не все работы были удачными, но как он просто нагло перенес в современность текст Пушкина в "Борисе Годунове" — это было замечательно сделано. Это режиссер колоссального таланта, у него были просто великие вещи. Мирзоев обязательно что-нибудь учудит, а это важно. Это не будет просто "шикарная иллюстрация", как в сериале Дмитрия Светозарова (о сериале 2007 года – прим. НСН). Он будет делать то же самое, что Локшин в "Мастере и Маргарите", это будет авторская версия, он иначе не умеет. От Мирзоева я жду шедевр», - отметил он.
К тому же Шпагин считает, что Иван Янковский идеально подходит на роль Раскольникова.
«Достоевский совершенно спокойно перетягивается на сегодняшнее время, а Янковский идеально подходит на роль Раскольникова. Рождается выдающийся актер, дико разносторонний, невероятно точный, но покруче Козловского, Петрова и Борисова. Он не только интересный на экране как личность, но еще и перевоплощенец, как Безруков, он такой оборотень, и это здорово. Видимо, Мирзоев хочет сделать "бомбу", раз набрал таких супермедийных актеров, которых любит молодая аудитория. Жизневский идеально подходит на роль Разумихина. И Аксенова, и Снигирь — все впереди на белом коне», - объяснил критик.
В свою очередь сам режиссер нового «Преступления и наказания» Владимир Мирзоев в беседе с НСН рассказал об основной идее ленты.
«Короткая формула звучит так: может ли человек, перешедший на темную сторону Силы, вступивший на путь зла, воскреснуть для жизни в любви и правде. Ответ Достоевского — да, может», - сказал он.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что театр Бориса Эйфмана представил премьеру балета «Преступление и наказание».
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