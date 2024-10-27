«Шедевральная бомба»: Премьеру сериала «Преступление и наказание» вновь перенесли

ПЕРЕНОС ПРЕМЬЕРЫ

Компания «Кинопоиск» вновь перенесла премьеру сериала «Преступление и наказание» в главной роли с Иваном Янковским. Соответствующее сообщение опубликовано в сообществе платформы в VK.

«Засучив рукава, мы делаем все возможное, чтобы завтра сериал стартовал. И ваша поддержка нам точно понадобится. А пока — идем читать Достоевского!», - сказали создатели.

Изначально многосерийный фильм должен был появиться на платформе 26 октября в 00:00 часов. Но в последний момент организаторы перенесли премьеру на 22:00 без объяснения причины. При этом в субботу в 21:53 по Москве «Кинопоиск» вновь объявил о переносе премьеры, но уже на 27 октября 22:00 часа. В этот раз организаторы объяснили невозможность показать сериал «техническими и операционными причинами».