«ТАРО и шесть миллионов»: Вселенная Гарри Поттера покорила россиян в октябре
Гарри Поттер стал лидером по поисковым запросам интернет-магазина «Читай-город» в октябре, рассказали в пресс-службе сети книжных магазинов.
Так, пользователи сайта набрали в поиске «гарри поттер» 30 тысяч раз.
С начала 2024 года россияне приобрели более 70 тысяч экземпляров книг и фан-изданий по Гарри Поттеру. Всего в текущем году (с января по октябрь) на издания по Гарри Поттеру россияне потратили свыше шести миллионов рублей.
Так, топ продаж по вселенной Гарри Поттера в октябре 2024 года возглавила книга «Гарри Поттер и философский камень», на втором месте разместилась «Гарри Поттер и Тайная комната», тройку лидеров замыкает «Гарри Поттер и Проклятое дитя». На четвертой строчке - «Гарри Поттер и Узник Азкабана». Примечательно, что на пятом месте находится издание «ТАРО. Гарри Поттер» (карты + брошюра).
Ранее книжный сервис «Литрес» провёл опрос и выяснил, что сериалы «Гарри Поттер» и «Преступление и наказание» являются самыми ожидаемыми экранизациями в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru