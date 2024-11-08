«ТАРО и шесть миллионов»: Вселенная Гарри Поттера покорила россиян в октябре

Так, пользователи сайта набрали в поиске «гарри поттер» 30 тысяч раз.

С начала 2024 года россияне приобрели более 70 тысяч экземпляров книг и фан-изданий по Гарри Поттеру. Всего в текущем году (с января по октябрь) на издания по Гарри Поттеру россияне потратили свыше шести миллионов рублей.

Так, топ продаж по вселенной Гарри Поттера в октябре 2024 года возглавила книга «Гарри Поттер и философский камень», на втором месте разместилась «Гарри Поттер и Тайная комната», тройку лидеров замыкает «Гарри Поттер и Проклятое дитя». На четвертой строчке - «Гарри Поттер и Узник Азкабана». Примечательно, что на пятом месте находится издание «ТАРО. Гарри Поттер» (карты + брошюра).

Ранее книжный сервис «Литрес» провёл опрос и выяснил, что сериалы «Гарри Поттер» и «Преступление и наказание» являются самыми ожидаемыми экранизациями в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

