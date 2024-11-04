«Опасна для государства»: В ГД призвали бороться с деструктивной детской литературой

БОРЬБА С «ОПАСНОЙ» ЛИТЕРАТУРОЙ

Накануне Дня народного единства в Госдуме предложили принять меры против распространения деструктивной детской литературы, вызывающей, по мнению депутатов, «опасность для государства». Об этом сообщает RTVi со ссылкой на письмо главы комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

В качестве примера деструктивной литературы было приведено произведение итальянской писательницы Кристины Беллемо «Солдатик». По сюжету книги, главный герой, узнав о существовании мирной жизни, решает отказаться от войны, о которой всегда думал. По мнению депутатов, чтение подобных произведений может способствовать формированию у детей «ложных представлений о долге и дезертирстве».

В целом в Госдуме уже не раз говорили о различных запретах в искусстве, в том числе в литературе из-за якобы пропаганды наркотиков и ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Например, летом в России доработали законопроект о запрете пропаганды запрещенных веществ в искусстве. Тогда председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что инициатива не затронет литературные произведения русской и зарубежной классики и книги, опубликованные до 1 августа 1990 года. К тому же в ГД рассматривали вариант маркировки произведений по спискам Минкультуры.