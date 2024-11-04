«Опасна для государства»: В ГД призвали бороться с деструктивной детской литературой
До этого в рамках патриотического воспитания в России предложили распространить «Разговоры о важном» на детские сады.
Депутаты Госдумы уже не раз пытались «бороться» с «опасной литературой». Недавно политики решили запретить книги, в которых упоминаются запрещенные вещества или экстремистские организации. Теперь депутаты взялись и за детскую деструктивную литературу.
БОРЬБА С «ОПАСНОЙ» ЛИТЕРАТУРОЙ
Накануне Дня народного единства в Госдуме предложили принять меры против распространения деструктивной детской литературы, вызывающей, по мнению депутатов, «опасность для государства». Об этом сообщает RTVi со ссылкой на письмо главы комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
В качестве примера деструктивной литературы было приведено произведение итальянской писательницы Кристины Беллемо «Солдатик». По сюжету книги, главный герой, узнав о существовании мирной жизни, решает отказаться от войны, о которой всегда думал. По мнению депутатов, чтение подобных произведений может способствовать формированию у детей «ложных представлений о долге и дезертирстве».
В целом в Госдуме уже не раз говорили о различных запретах в искусстве, в том числе в литературе из-за якобы пропаганды наркотиков и ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Например, летом в России доработали законопроект о запрете пропаганды запрещенных веществ в искусстве. Тогда председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что инициатива не затронет литературные произведения русской и зарубежной классики и книги, опубликованные до 1 августа 1990 года. К тому же в ГД рассматривали вариант маркировки произведений по спискам Минкультуры.
В связи с этим исполнительный директор издательства «Молодая гвардия» Роман Косыгин в интервью НСН заметил, что в России нет ярких прецедентов пропаганды наркотиков в литературе, поэтому инициатива депутатов Госдумы о запрете упоминания таких веществ в книгах вызывает вопросы.
«Сам издатель, когда он заказывает книги или редактирует их, должен понимать, что такие моменты нужно умалчивать (речь о теме запрещенных веществ – прим. НСН). На все законов не напишешь. В Советском Союзе был Главлит — структура, которая цензурировала то, что публикуется. Там все было проверено и точно с точки зрения нравственного подхода. Если говорить о маркировке книг, на мой взгляд, проще убрать все упоминания о наркотиках, чем как-то маркировать. В фильмах, когда герои на экране курят, пишут, что курение вредит здоровью. Кажется, это ни на что не влияет, кому захочется — тот будет курить», - сказал он.
Что касается отслеживания пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в литературе, то на фоне депутатских инициатив некоторые книги, в которых было упомянуто это движение, убрали с полок магазинов и маркетплейсов. Так, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев в беседе с НСН рассказал, что все новые и уже изданные произведения проходят жесткую ревизию по факту пропаганды этого экстремистского движения.
«Мы очень жестко сейчас все новые рукописи отсматриваем на предмет соответствия законодательству. Если в чем-то сомневаемся, отправляем на экспертизу специалистам, которые рекомендованы Роскомнадзором. Сейчас в "Эксмо" я не знаю ни одной книги за последний год, где были бы хоть какие-то риски. К нам есть какие-то претензии по тем, которые давно выходили и уже давно не продаются. Но мы по ним сейчас в правом поле решаем вопросы. Базово все процессы экспертизы налажены. Если говорить по старым книгам, мы провели ревизию, провели экспертизы там, где видели риски. Все, что не соответствовало, мы убрали. Таких книг, в которых могла прослеживаться пропаганда было меньше 1%, даже меньше полпроцента – 0,1%. Это мизерные объемы, которые мы проверили и убрали», - объяснил он.
«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»
Между тем, в рамках патриотического воспитания депутаты предложили ввести в России специальные «Разговоры о важном» в дошкольных учреждениях. Идею поддержал и президент Владимир Путин. По мнению уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец, на таких занятиях можно было бы рассказывать о писателях, Родине, истории родного края и героях России.
«Думаю, что чем раньше начать разговаривать с детьми о важном, тем лучше. Очевидно, что для маленьких детей эти разговоры, уроки будут подготовлены с учетом возраста и их восприятия мира. Надо начинать с главных понятий: что такое добро, что такое зло, что такое хорошо, а что такое плохо. С детьми в этом возрасте можно говорить о Родине, рассказывать про историю, например, родного края в доступной для них форме. Можно знакомить детей с творчеством писателей, потому что дети очень любят сказки. У нас есть сказки народов России. И если не просто детям эти сказки рассказывать, читать, но еще и объяснять, о каких-то традициях, которые в этих сказках отражены, это будет очень гармонично, детям будет интересно», - заметила она в интервью НСН.
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, член комиссии по депутатской этике Олег Смолин в беседе с НСН предложил на таких занятиях читать и обсуждать с детьми адаптированные русские народные сказки, а также смотреть добрые советские мультфильмы.
«Я совсем не уверен, что в детском саду нужны отдельно взятые "Разговоры о важном", но убежден, что там нужна система патриотического воспитания. Давно доказано, что самое мощное средство воспитания — это искусство. У детей преобладающая деятельность — это игра, а преобладающая работа мозга — воображение. У нас есть народные сказки в адаптированном варианте, народные былины, опять же адаптированные, прекраснейшие мультфильмы, прежде всего, советского периода. Я бы на уроках о важном занимался чтением, просмотром и комментированием этих мультфильмов, потому что дети прежде всего должны впитать, если не с молоком матери, то с дошкольным образованием свою родную культуру», - добавил политик.
Ранее писатель Денис Драгунский на фоне возможного запрета книги «Вредные советы» Григория Остера в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что с одной стороны, в России борются за самобытные русские ценности, а с другой — ведут себя как «истеричная студентка из Принстона», которая не хочет читать «Анну Каренину», потому что там самоубийство.
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