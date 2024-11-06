«Плюс 67%»: Выход сериала «Преступление и наказание» подогрел интерес к роману
Экранизация романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» вызвала волну интереса к литературному первоисточнику, говорится в результатах исследования, проведенного федеральной сетью книжных магазинов «Читай-город» и сервиса цифровых книг «Литрес».
Продажи романа «Преступление и наказание» выросли на 67% в «Читай-городе» в первые три дня после выхода одноименного сериала. На сервисе «Литрес» продажи выросли на 59% за тот же период.
С момента первого анонса сериала по роману Достоевского (в феврале 2022 года) в «Читай-городе» было продано более 130 тысяч экземпляром книги, что превышает показатели предыдущих двух лет в три раза. После выхода тизера сериала (в августе 2024 года) спрос на роман в «Литресе» вырос на 4%. Когда была объявлена дата премьеры, спрос на роман в «Читай-городе» вырос на 15%, а на «Летресе» еще на 6%.
В октябре 2024 года в «Читай-городе» продажи «Преступления и наказания» выросли на 26%, а в «Литресе» - на 23%, бесплатные скачивания романа возросли на 80%.
Ранее российский блогер, кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) заявил «Радиоточке НСН», что качество сериала «Преступление и наказание» можно назвать ужасным, а рекорды просмотров — не более, чем имиджевая история, новую экранизацию классического произведения Федора Достоевского ждет забвение или слава одного из худших сериалов в истории.
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