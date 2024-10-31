Кустурица снимет на Кубани фильм по «Преступлению и наказанию» Достоевского
Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица планирует снять фильм по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание», съемки картины пройдут в том числе в Краснодарском крае. Об этом Кустурица рассказал на презентации своей книги «Мятежный ангел», пишет «Российская газета».
По словам режиссера, работа над картиной начнется летом 2025 года, съемки запланированы на Кубани и в специально выстроенных павильонах.
«Это будет черная комедия. О том, как я не снял "Преступление и наказание"», — поделился Кустурица.
Кроме того, кинодеятель планирует экранизировать повесть «Казаки» Льва Толстого и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Николая Гоголя.
«Мне кажется, в ней весь менталитет русского народа, и там же можно найти объяснения... конфликтов, которые в этом народе возникают», — указал режиссер.
Ранее Эмир Кустурица встретился с президентом России Владимиром Путиным. Режиссер поделился с главой российского государства планами снять фильмы в РФ, Путин назвал эти идеи интересными, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru