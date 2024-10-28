«Нужен KPI по просмотрам»: Золотарев о переносе премьеры «Преступления и наказания»
Если «Преступление и наказание» перенесли по причине перемонтажа, то сколько это займет по времени, знают только генеральные продюсеры проекта, заявил НСН Андрей Золотарев.
Перенос премьеры сериала «Преступление и наказание» не должен повлиять на прибыль, так как в будние дни число просмотров может быть таким же, как в выходные, а может быть, что и больше. Об этом в беседе с НСН заявил сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев.
Вчера вечером премьера проекта «Преступление и наказание» была перенесена в третий раз: она должна была состояться в полночь с 25 на 26 октября, но по неизвестным причинам «Кинопоиск» отложил релиз сначала на 22 часа 26 октября, потом на вечер 27, а теперь и вовсе на 29 октября. В онлайн-кинотеатре объяснили перенос техническими и операционными причинами. Золотарев отметил, что никак не доказано, что выход таких проектов в выходные или будни как-то влияет на просмотры.
«Не могу связать перенос даты выхода сериала конкретно с убытками, потому что это не совсем прокатная история. Все-таки у них уже существует фиксированная прибыль, которую получает компания за этот проект. Другое дело, что у них есть определенный KPI, который привязан к просмотру, и этот KPI может быть не набран, а может быть, и наоборот произойдет. То есть то, что такая история выходит под субботу или в будни, и от этого будет лучше или хуже - это все недоказанные вещи. Это маркетинг, вещь очень тонкая. Никто в этом не разбирается», - заключил он.
Золотарев вспомнил также и о перемонтаже сериала «Слово пацана» прямо перед выходом проекта, а также заявил, что трудность этого процесса заключается, в первую очередь, в поиске творческого решения.
«Слово пацана» никуда не переносили. Там был перемонтаж, и он был текущий, производственный. Это не было каким-то «стопом». Просто у нас была возможность досъёма, и мы это домонтировали в рамках текущего плана. А с «Преступлением и наказанием» немножко другая история. Что там конкретно происходит, я не знаю. Перемонтаж вообще штука нелегкая, но не в смысле, что она занимает безумное количество времени, а просто нужно творческое решение. Любой перемонтаж - это творческий процесс и у него нет какого-то определенного технологического времени. Тут только генеральные продюсеры внутри истории могут точно сказать, сколько это займет, потому что они понимают задачу», - рассказал он.
Ранее киновед и кинокритик Александр Шпагин в беседе с НСН заявил, что грустная интонация новой экранизации «Преступления и наказания» могла стать причиной переноса премьеры проекта, при этом на данный момент нельзя исключать и полного запрета на показ.
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