«Нужен KPI по просмотрам»: Золотарев о переносе премьеры «Преступления и наказания»

«Не могу связать перенос даты выхода сериала конкретно с убытками, потому что это не совсем прокатная история. Все-таки у них уже существует фиксированная прибыль, которую получает компания за этот проект. Другое дело, что у них есть определенный KPI, который привязан к просмотру, и этот KPI может быть не набран, а может быть, и наоборот произойдет. То есть то, что такая история выходит под субботу или в будни, и от этого будет лучше или хуже - это все недоказанные вещи. Это маркетинг, вещь очень тонкая. Никто в этом не разбирается», - заключил он.

Золотарев вспомнил также и о перемонтаже сериала «Слово пацана» прямо перед выходом проекта, а также заявил, что трудность этого процесса заключается, в первую очередь, в поиске творческого решения.

«Слово пацана» никуда не переносили. Там был перемонтаж, и он был текущий, производственный. Это не было каким-то «стопом». Просто у нас была возможность досъёма, и мы это домонтировали в рамках текущего плана. А с «Преступлением и наказанием» немножко другая история. Что там конкретно происходит, я не знаю. Перемонтаж вообще штука нелегкая, но не в смысле, что она занимает безумное количество времени, а просто нужно творческое решение. Любой перемонтаж - это творческий процесс и у него нет какого-то определенного технологического времени. Тут только генеральные продюсеры внутри истории могут точно сказать, сколько это займет, потому что они понимают задачу», - рассказал он.

Ранее киновед и кинокритик Александр Шпагин в беседе с НСН заявил, что грустная интонация новой экранизации «Преступления и наказания» могла стать причиной переноса премьеры проекта, при этом на данный момент нельзя исключать и полного запрета на показ.

