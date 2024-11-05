Сериал «Преступление и наказание» набрал миллион зрителей на Кинопоиске
Сериал «Преступление и наказание» стал первым среди новых премьер на «Кинопоиске», который достиг отметки в один миллион зрителей. Это событие стало рекордным для сериальных премьер на платформе, сообщается на официальной странице «Кинопоиска» во ВКонтакте.
Адаптация произведений Достоевского вызвала активные обсуждения среди зрителей. Более 45 тыс. пользователей оставили свои оценки. Из них более одной трети выставили максимальные баллы.
События сериала, основанного на романе Федора Достоевского, разворачиваются в современном Санкт-Петербурге. Главным героем является бедный студент Родион Раскольников (Иван Янковский), который размышляет о праве отдельных людей на аморальные действия, если это оправдано ради достижения значимой цели.
В результате он совершает убийство старухи, занимающейся микрокредитованием (Ела Санько), известной в оригинальном произведении как процентщица. Следователь Порфирий Петрович (Владимир Мишуков) начинает подозревать Раскольникова в преступлении и стремится добиться его признания.
Вторая часть сериала запланирована к выходу 30 ноября 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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