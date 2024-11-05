Сериал «Преступление и наказание» набрал миллион зрителей на Кинопоиске

Сериал «Преступление и наказание» стал первым среди новых премьер на «Кинопоиске», который достиг отметки в один миллион зрителей. Это событие стало рекордным для сериальных премьер на платформе, сообщается на официальной странице «Кинопоиска» во ВКонтакте.

Адаптация произведений Достоевского вызвала активные обсуждения среди зрителей. Более 45 тыс. пользователей оставили свои оценки. Из них более одной трети выставили максимальные баллы.