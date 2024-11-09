«На разок»: Никита Кологривый стал ведущим «Comedy Club»

КОЛОГРИВЫЙ COMEDY

Популярный, но скандальный, российский актер Никита Кологривый стал новым ведущим юмористического шоу на канале ТНТ «Comedy Club». Изначально об этом сообщила пресс-служба телеканала. Но уже вечером 8 ноября в эфире ТНТ зрители действительно увидели на сцене «Comedy» Кологривого и старого ведущего шоу Гарика Харламова.

До этого с ним в паре программу вел Павел Воля. Он запомнился зрителям своими искрометными импровизациями. На счету у Павла многоженство проектов, в которых он представлен не только в качестве ведущего, но и в качестве продюсера. У Воли также есть собственное шоу, которое выходит в вечернем эфире ТНТ по воскресеньям. Оно так и называется «Шоу Воли».

Однако, вопреки ожиданиям поклонников Кологривого, новым ведущим шоу он стал лишь на один выпуск.

«Мы решили позвать тебя потому, что ты обычно и так в интернете людей оскорбляешь. А теперь у тебя есть возможность сделать это, глядя им в глаза», - сказал Харламов Кологривому в эфире.