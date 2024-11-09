«На разок»: Никита Кологривый стал ведущим «Comedy Club»

На посту актер заменил известного российского телеведущего Павла Волю. 

В телешоу «Comedy Club» появился новый ведущий. Им стал актер Никита Кологривый. Однако ТНТ решил сделать «рокировку» лишь на один эфир. При этом в группе «Comedy» уже давно происходят изменения. В Сети даже ходили слухи о закрытии шоу.

Гарик Харламов посмеялся над Никитой Кологривым в эфире Comedy Club

КОЛОГРИВЫЙ COMEDY

Популярный, но скандальный, российский актер Никита Кологривый стал новым ведущим юмористического шоу на канале ТНТ «Comedy Club». Изначально об этом сообщила пресс-служба телеканала. Но уже вечером 8 ноября в эфире ТНТ зрители действительно увидели на сцене «Comedy» Кологривого и старого ведущего шоу Гарика Харламова.

До этого с ним в паре программу вел Павел Воля. Он запомнился зрителям своими искрометными импровизациями. На счету у Павла многоженство проектов, в которых он представлен не только в качестве ведущего, но и в качестве продюсера. У Воли также есть собственное шоу, которое выходит в вечернем эфире ТНТ по воскресеньям. Оно так и называется «Шоу Воли».

Однако, вопреки ожиданиям поклонников Кологривого, новым ведущим шоу он стал лишь на один выпуск.

«Мы решили позвать тебя потому, что ты обычно и так в интернете людей оскорбляешь. А теперь у тебя есть возможность сделать это, глядя им в глаза», - сказал Харламов Кологривому в эфире.

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Зрители отметили, что смешнее всего у актера получилось пообщаться с рэпером Эльдаром Джараховым. Блогер представил короткий фрагмент из своей новой песни.

«Учитывая мои пропорции, мой сниппет не среднестатистический, он огромный», - пошутил Джарахов.

Однако Кологривый колко ответил рэперу.

«Про сниппет мы поняли, теперь давай о песне», - сказал «новый ведущий».

Никита не раз был замечен в различных скандалах. После съемок в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором он исполнил роль Кощея, артист стал часто ходить по интервью, в которых осуждал коллег по площадке и говорил, что у любого актера должно быть профессиональное образование. Кологривый также был замечен в пьяном дебоше с официанткой в одном из заведений Новосибирска. Он укусил девушку за ногу, за что даже был арестован на семь суток.

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Однако не только поклонники, но и деятели искусства выделяют талант Никиты. На счету 30-летнего актера уже десятки ролей в кино, сериалах и даже театре. Так, например, продюсер сериала «Комбинация» Игорь «Панкер» Гудков, говоря о картине в интервью НСН, заметил, что Кологривому удалась роль создателя группы Александра Шишинина.

«Мне Кологривый нравится, я его не готов оценивать, как личность в медиапространстве. Как актер он держит на себе весь сериал. Кологривому эта роль удалась. Без Кологривого не получится продолжения про группу "Комбинация"», - сказал он.

COMEDY ИЗМЕНЕНИЯ

Приход Никиты Кологривого в «Comedy» — не единственные изменения в шоу за последнее время. До этого, например, гендиректор телеканала ТНТ Тина Канделаки предложила народному артисту РСФСР Евгению Петросяну стать постоянным резидентом «Comedy Club». 1 ноября Петросян впервые вышел на сцену «Comedy». При этом Канделаки не исключила, что он сделал это не в последний раз.

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«Евгений Ваганович... Если когда-нибудь решите выходить на сцену "Comedy Club" на регулярной основе, знайте, наши двери для Вас открыты. Ждем на ТНТ», - передала ее слова пресс-служба канала.

К тому же в сентябре в Сети появились слухи о том, что шоу закрывают. Однако позже Гарик Харламов и Павел Воля опровергли собственное заявление о закрытии программы.

«Прощай, старый "Comedy Club". И здравствуй, новый 20-й сезон "Comedy Club"», - объявил Воля в эфире.

Между тем, в июле Харламов стал креативным продюсером «Comedy». По данным РБК, теперь в его обязанности входит творческая подготовка выпусков, а также контроль за написанием номеров, определение актуальной повестки и организация работы сценаристов.

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При этом сам Харламов заявил, что новая должность станет «неким бонусом» к резидентству в «Comedy». Он рассказал, что у него есть цель полностью перезагрузить проект, найти новый взгляд и новый подход.

«Мы всем каналом, всей командой подумали, оценили ситуацию, и я могу сказать только одно: "Прощай, "Comedy"!", - прокомментировала Тина Канделаки.

Ранее режиссер фильма «По щучьему велению», в котором сыграл Никита Кологривый, Александр Войтинский в пресс-центре НСН рассказал, что часто попадающий в скандалы актер оставил у него только положительные впечатления по совместной работе.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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