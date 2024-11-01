Первые четыре серии сериала «Преступление и наказание» выйдут 2 ноября

Напомним, изначально премьера должна была состояться в 22:00 мск 26 октября. Впоследствии выход сериала переносили на 27 октября и на 29 октября. «Кинопоиск» объяснял неоднократный перенос даты премьеры трудностями производства ленты.

Новый сериал представляет собой адаптацию романа Достоевского на современный лад. По сюжету, студент Родион Раскольников решается на то, чтобы убить процентщицу Алену Ивановну, но все пошло не по плану.

Первый сезон будет состоять из 10 эпизодов — премьера оставшихся шести серий ожидается 30 ноября.

Ранее актер Тихон Жизневский, который исполнил одну из главных ролей в сериале «Преступление и наказание», заявил, что новая лента придает сериалу актуальность. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

