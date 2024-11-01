Первые четыре серии сериала «Преступление и наказание» выйдут 2 ноября

Первые четыре книги сериала по мотивам произведения Федора Достоевского «Преступление и наказание» выйдут в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 2 ноября в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщили представители стримингового сервиса.

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Напомним, изначально премьера должна была состояться в 22:00 мск 26 октября. Впоследствии выход сериала переносили на 27 октября и на 29 октября. «Кинопоиск» объяснял неоднократный перенос даты премьеры трудностями производства ленты.

Новый сериал представляет собой адаптацию романа Достоевского на современный лад. По сюжету, студент Родион Раскольников решается на то, чтобы убить процентщицу Алену Ивановну, но все пошло не по плану.

Первый сезон будет состоять из 10 эпизодов — премьера оставшихся шести серий ожидается 30 ноября.

Ранее актер Тихон Жизневский, который исполнил одну из главных ролей в сериале «Преступление и наказание», заявил, что новая лента придает сериалу актуальность. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: "Кинопоиск"
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