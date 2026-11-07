Народный артист России Валерий Баринов, работавший с актрисой над сериалом «Петербургские тайны» в интервью ТАСС подчеркнул, что она обладала удивительной природной органикой, красотой и женственностью.

«Она могла быть очень доброй, а могла быть суровой, грозной, коварной, какой она была в сериале "Петербургские тайны". Она была женщиной во всех проявлениях», - сказал он.

В свою очередь сенатор Сергей Перминов назвал уход из жизни народной артистки РСФСР невосполнимой потерей для отечественной культуры.