«Символ русской женщины»: Умерла актриса Федосеева-Шукшина
Перед смертью артистка несколько недель провела в больнице из-за проблем с сердцем.
«НЕ СТАЛО МАМЫ»
7 ноября стало известно, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка РСФСР, актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Об этом сообщили дети знаменитости.
«Прошу молитв ваших, милые, добрые люди!» - написала в Telegram дочь артистки актриса Мария Шукшина.
Знаменитости было 88 лет.
«Сегодня не стало мамы», - сказала ТАСС вторая дочь актрисы Ольга.
По словам Марии, причиной смерти Федосеевой-Шукшиной стала сердечная недостаточность.
Народный артист России Валерий Баринов, работавший с актрисой над сериалом «Петербургские тайны» в интервью ТАСС подчеркнул, что она обладала удивительной природной органикой, красотой и женственностью.
«Она могла быть очень доброй, а могла быть суровой, грозной, коварной, какой она была в сериале "Петербургские тайны". Она была женщиной во всех проявлениях», - сказал он.
В свою очередь сенатор Сергей Перминов назвал уход из жизни народной артистки РСФСР невосполнимой потерей для отечественной культуры.
«Память о великой актрисе, ставшей символом настоящей русской женщины, будет жить с нами. В творчестве Лидии Николаевны отразилась целая эпоха — с ее горькими утратами, тихими радостями и той щемящей, чистой любовью к родной земле, которую невозможно сыграть, а можно только носить в самом сердце», - приводит его слова РИА Новости.
Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В 1964-м она окончила ВГИК, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
В кино актриса дебютировала в 1955 году. Ее первой ролью стала небольшая работа — лаборантка в фильме «Максим Перепелица». Но уже в конце 1950-х годов актриса получила известность, благодаря роли студентки Тани в картине «Сверстницы».
Наибольшую известность Федосеевой-Шукшиной принесли роли в фильмах ее второго супруга режиссера Василия Шукшина «Калина красная» и «Печки-лавочки». Она также играла в картинах «Они сражались за Родину», «12 стульев» и «Вам и не снилось…». Всего на счету актрисы более 90 работ в кино.
ПРОБЛЕМЫ С СЕРДЦЕМ
Последние недели жизни Лидия Федосеева-Шукшина провела в больнице. 14 октября ее госпитализировали с сердечной недостаточностью. Известно, что перед этим у актрисы усилились одышка и отеки, ей стало трудно передвигаться самостоятельно.
Спустя почти две недели состояние знаменитости оценивалось как стабильно тяжелое, и ее даже подключили к аппарату ИВЛ. Близкие актрисы рассказывали, что комплекс необходимых лечебных мероприятий продолжается.
Позже Telegram-канал Mash сообщил, что Федосеевой-Шукшиной присвоили паллиативный статус. Издание писало, что организм 88-летней актрисы истощен из-за тяжелых заболеваний сердца и сосудов, ее состояние ухудшается.
В июне 2023 года знаменитость госпитализировали с инсультом. В октябре 2025-го она перенесла стентирование сосудов сердца, однако стабилизировать состояние удалось ненадолго. В феврале этого года артистка вновь пожаловалась на сильные боли в сердце и одышку, после чего медики диагностировали сердечную недостаточность. Позже она скончалась.
Ольга Шукшина сообщила, что похороны Лидии Николаевны пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве 11 ноября, пишет РИА Новости. По ее словам, место проведения церемонии прощания, которое также перенесли на среду, будет известно позже.
СКАНДАЛ С АЛИБАСОВЫМ
В 1964 году актриса вышла замуж за знаменитого советского писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. Супруги прожили вместе до его смерти в 1974 году.
В браке у них родились две дочери: Мария и Ольга. У Федосеевой-Шукшиной есть еще дочь от первого брака с актером Вячеславом Ворониным Анастасия.
В 2018 году в возрасте 80 лет артистка вышла замуж за скандального музыкального продюсера Бари Алибасова. Ему самому тогда был 71 год. СМИ писали, что перед этим они много лет состояли в отношениях.
Однако недолгий брак знаменитостей закончился скандалом и разводом с дележкой имущества. СМИ писали, что причиной развода стала неверность продюсера группы «На-на», который вступил в отношения с молодой помощницей.
В 2020 году пара официально расторгла отношения. Они прошли через суды из-за квартиры актрисы в Новой Москве, которую она подарила Алибасову-старшему. В итоге суд принял решение вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной и отменить дарственную, записанную на помощника Алибасова Сергея Моцаря.
Несмотря на конфликт, семья Бари Алибасова тяжело восприняла новость о смерти Федосеевой-Шукшиной. Сын продюсера Бари-младший рассказал изданию «СтарХит», что Бари Каримович не узнает о ее смерти, так как просто не выдержит этой новости.
«Говорить о том, что Лидии Николаевны не стало, не буду. Чтобы лишний раз не травмировать его. Для папы этот будет большой удар. Она — единственный человек, который всегда занимала значимую часть сердца моего отца. У меня были сложные отношения с Лидией Николаевной, но она уникальный легендарный человек с неповторимой картиной мира. Она одна из немногих, кто мог отца вдохновить. Она была рядом с отцом 24 года как друг», - подчеркнул сын продюсера.
В свою очередь жена Бари Каримовича Елена Калинина в беседе с изданием aif.ru призналась, что была шокирована новостью о смерти актрисы.
«Ужас. Вы меня как-то так ошарашили... Сейчас точно я его (Бари Алибасова-старшего – прим. НСН) шарашить не буду. Прежде чем сказать такую новость, надо какое-то успокаивающее ему дать... Конечно, он знал, что она болеет и переживал за нее... Конечно, люди столько лет вместе были», - сказала она.
Ранее Бари Алибасов-младший в пресс-центре НСН рассказал, как Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры.
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