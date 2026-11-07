The Weeknd побил рекорд концертных сборов, заработав на туре $1,3 млрд

Ранее это достижение принадлежало британскому певцу и композитору Элтону Джону, чье прощальное турне Farewell Yellow Brick Road принесло около 939 млн долларов. В абсолютном рейтинге самых прибыльных концертных туров всех времен проект The Weeknd занял третью строчку. Впереди него находятся только глобальное турне американской певицы Тейлор Свифт The Eras Tour (свыше 2 млрд долларов) и мировое турне британской рок-группы Coldplay Music of the Spheres (более 1,5 млрд долларов).

Масштабный тур After Hours Til Dawn стартовал в июле 2022 года. За это время артист дал 176 концертов в 67 городах 30 стран на пяти континентах, а общее количество проданных билетов превысило 9 миллионов.

31 октября группа «Руки Вверх!» собрала аншлаг на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершив тем самым рекордный тур по стадионам страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».