Композитор Максим Дунаевский объяснил популярность старых хитов

Народный артист РФ, композитор Максим Дунаевский объяснил возвращение старых песен в репертуары современных исполнителей и музыкальные чарты дефицитом искренности и «сердечности» в современной поп-музыке. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

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«Нет сердечности, я бы сказал так. Ведь неслучайно сегодня в репертуаре популярных артистов снова появляются старые песни. И мои песни, написанные 40-50 лет назад, сегодня входят чарты. Это говорит о тяге к старым песням. Это значит, во-первых, что пишется мало хороших песен, а, во-вторых, что они лишены некоторой человечности», - рассказал Дунаевский.

Одной из главных причин сложившейся ситуации музыкант назвал снижение профессионализма в индустрии. Дунаевский подчеркнул, что сегодня музыку часто пишут не профессиональные композиторы, а продюсеры, звукорежиссеры или отдельные музыканты, тогда как сами артисты лишь исполняют готовый материал. Именно такой подход, по его заключению, и приводит к появлению большого количества непрофессиональных и безликих композиций.

Ранее танцевальная музыка и хиты нулевых стали основными саундтреками россиян весной этого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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