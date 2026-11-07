Композитор Максим Дунаевский объяснил популярность старых хитов

«Нет сердечности, я бы сказал так. Ведь неслучайно сегодня в репертуаре популярных артистов снова появляются старые песни. И мои песни, написанные 40-50 лет назад, сегодня входят чарты. Это говорит о тяге к старым песням. Это значит, во-первых, что пишется мало хороших песен, а, во-вторых, что они лишены некоторой человечности», - рассказал Дунаевский.

Одной из главных причин сложившейся ситуации музыкант назвал снижение профессионализма в индустрии. Дунаевский подчеркнул, что сегодня музыку часто пишут не профессиональные композиторы, а продюсеры, звукорежиссеры или отдельные музыканты, тогда как сами артисты лишь исполняют готовый материал. Именно такой подход, по его заключению, и приводит к появлению большого количества непрофессиональных и безликих композиций.

Ранее танцевальная музыка и хиты нулевых стали основными саундтреками россиян весной этого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».