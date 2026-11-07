Tesla прекратит производство Cybertruck ради роботакси Cybercab
Американская компания Tesla объявила о сворачивании производства футуристического электропикапа Cybertruck в следующем году. Об этом сообщает агентство Associated Press.
В свою очередь основатель Tesla Илон Маск сообщил в социальной сети X, что производственные мощности завода в Техасе, где выпускался Cybertruck, будут перепрофилированы для наращивания выпуска роботакси Cybercab. При этом глава компании подчеркнул, что по-прежнему считает Cybertruck лучшим продуктом Tesla.
Решение о прекращении производства Cybertruck было принято на фоне существенного падения продаж электропикапа. Изначально Маск прогнозировал ежегодный выпуск 250 тысяч Cybertruck, однако по данным экспертов, в 2025 году было продано чуть более лишь 20 тысяч — примерно вдвое меньше, чем годом ранее. По информации на конец сентября 2026 года, продажи продолжили снижаться, упав еще на 28%.
Как отмечает AP, сворачивание производства Cybertruck связано не только с низкими показателями продаж, но и со стратегическим решением Tesla сосредоточить ресурсы на развитии автопилотируемых транспортных средств.
Ранее в Литве два электромобиля Tesla Cybertruck изъяли из-за антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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