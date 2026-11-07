Sony подала заявки на регистрацию товарных знаков PlayStation в России
Компания Sony Interactive Entertainment Inc. инициировала процесс регистрации названия и логотипа PlayStation на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на открытые реестры.
Соответствующие заявки были поданы 28 октября 2026 года.
Согласно документам, защита интеллектуальной собственности планируется по трем классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В перечень вошли видеоигры, игровые приставки и портативные устройства для видеоигр, контроллеры, VR-шлемы и наушники. Кроме того, компания намерена зарегистрировать права на предоставление игровых онлайн-услуг и развлекательных сервисов.
Напомним, что в 2022 году Sony приостановила работу магазина PlayStation Store в России, а также прекратила официальные поставки консолей и игр. Несмотря на заморозку розничного направления, основное российское юридическое лицо компании - ООО «Сони Электроникс» - продолжает свою деятельность, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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