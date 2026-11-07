Sony подала заявки на регистрацию товарных знаков PlayStation в России

Компания Sony Interactive Entertainment Inc. инициировала процесс регистрации названия и логотипа PlayStation на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на открытые реестры.

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Соответствующие заявки были поданы 28 октября 2026 года.

Согласно документам, защита интеллектуальной собственности планируется по трем классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В перечень вошли видеоигры, игровые приставки и портативные устройства для видеоигр, контроллеры, VR-шлемы и наушники. Кроме того, компания намерена зарегистрировать права на предоставление игровых онлайн-услуг и развлекательных сервисов.

Напомним, что в 2022 году Sony приостановила работу магазина PlayStation Store в России, а также прекратила официальные поставки консолей и игр. Несмотря на заморозку розничного направления, основное российское юридическое лицо компании - ООО «Сони Электроникс» - продолжает свою деятельность, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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