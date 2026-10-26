Народная артистка РСФСР Федосеева-Шукшина остается на ИВЛ

По его словам, состояние 88-летней актрисы врачи оценивают как стабильно тяжелое. При этом ей больше не нужна медикаментозная поддержка артериального давления. Ранее такая терапия была необходима с учетом ее состояния.



Артистку экстренно госпитализировали 14 октября из-за проблем со здоровьем. Перед этим у нее усилились одышка и отеки, ей стало трудно передвигаться самостоятельно.



До этого о состоянии народной артистки рассказывала ее дочь Ольга Шукшина.

