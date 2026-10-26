Народная артистка РСФСР Федосеева-Шукшина остается на ИВЛ
Состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной улучшилось. Сейчас актриса в сознании, но по-прежнему подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом 26 октября сообщил источник РЕН ТВ.
По его словам, состояние 88-летней актрисы врачи оценивают как стабильно тяжелое. При этом ей больше не нужна медикаментозная поддержка артериального давления. Ранее такая терапия была необходима с учетом ее состояния.
Артистку экстренно госпитализировали 14 октября из-за проблем со здоровьем. Перед этим у нее усилились одышка и отеки, ей стало трудно передвигаться самостоятельно.
До этого о состоянии народной артистки рассказывала ее дочь Ольга Шукшина.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Белград без Бандеры: Почему поражение Вучича не ввергнет Сербию в русофобию
- В МИД России: Киев хочет создать зону радиационного заражения
- Доходы депутатов Госдумы нового IX созыва составили почти 25 млрд рублей
- Долина заявила, что дружба в шоу-бизнесе существует
- ЦБ рекомендовал банкам проверять источник крупных сумм наличных
- Захарова прокомментировала результаты парламентских выборов в Сербии
- СМИ: Microsoft предлагает 60 тысячам сотрудников добровольно уволиться
- МИД: РФ обсуждает безопасность поставок зерна через Черное море
- Нишевое направление: В РСТ оценили перспективы отдыха в Алжире
- Разгрузочный поднос: Диетолог напугала последствиями частого употребления фастфуда