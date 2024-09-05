Актеры Федосеева-Шукшина, Кондулайнен и Пашутин лишились недвижимости в Финляндии

Некоторые российские актеры и бизнесмены лишились недвижимости в Финляндии, сообщает Life.ru.

Это произошло якобы из-за долгов по коммунальным платежам. Среди пострадавших — актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин, у которых были квартиры в одном доме в курортном городе Пункахарью. Недвижимость у артистов забрали власти из-за банкротства управляющей компании.

Также недвижимости в Финляндии лишились актеры сериала «Убойная сила» Андрей Федорцов и Сергей Кошонин. Из-за просрочек на него подали в суд, который позже постановил отобрать дом.

Осенью 2023 года власти Финляндии арестовали дачу бывшего главы «АвтоВАЗа» Бориса Алешина стоимостью 2,5 миллиона евро. Это произошло из-за внесения бизнесмена в санкционный список Евросоюза.

Ранее в Финляндии предложили запретить россиянам покупать жилье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

